Nissan avait annoncé qu'un nouveau modèle Nismo serait présenté le 8 août. Bien qu'il y ait eu des rumeurs sur un éventuel modèle hybride, rien de tout cela ne s'est concrétisé.

Limitée à 1000 exemplaires, cette Skyline Nismo ne sera disponible qu'au Japon. Comme on peut s'y attendre avec une Nismo, quelques améliorations de la performance accompagnent les touches esthétiques. La suspension est "spécialement réglée" pour réduire le roulis, bien que Nissan ne précise pas exactement ce qui diffère.

Des pneus sont montés sur des jantes Enkei de 19 pouces, plus légères, plus larges et plus résistantes que celles utilisées sur les autres Skyline. Cela permet de monter des pneus légèrement plus larges à l'arrière. Des plaquettes de frein améliorées et un système ABS réajusté raccourcissent les distances de freinage.

Nissan dote la Skyline Nismo de quelques chevaux supplémentaires pour faire bonne mesure. Semblable (mais pas identique) à la Nissan Z Nismo récemment dévoilée, le V6 biturbo de 3,0 litres développe désormais 420 ch. Le couple passe également à 550 Nm.

Galerie: Nissan Skyline Nismo 2023

55 Photos

En matière d'électronique, les modes de conduite Sport et Sport+ permettent de tirer le meilleur parti des changements apportés au moteur et à la suspension. Les modes de performance modifient également le comportement de la boîte de vitesses automatique à sept rapports.

Passons maintenant à l'esthétique, qui fait également penser à la Z Nismo. La voiture arbore une carrosserie modeste avec des boucliers avant et arrière spécifiques aux Nismo, des bas de caisse latéraux et des feux de route revus. Bien entendu, les garnitures sont rouges et noires sur le bas de la carrosserie, et il en va de même à l'intérieur.

Nissan annonce que la Skyline Nismo sera lancée en septembre et que seuls 1000 exemplaires seront produits. Deux niveaux de finition seront proposés : Standard (900 exemplaires) et Skyline Nismo Limited (100 exemplaires), dotée de jantes en bronze et d'un marquage spécial, un hommage à la Skyline GT S54A-1 de 1964 mais qui ne sera lancée que plus tard en 2024. Les prix commencent à 7 880 400 yens, ce qui correspond à environ 50 000 euros au taux de change actuel.