La première version en édition limitée de la Maserati MC20, héritière spirituelle de la légendaire MC12, est née. Elle s'appelle MC20 Notte et a été développée en collaboration avec Andrea Bertolini, pilote du Trident et ancien champion du monde de GT1, et David Beckham, ancienne star internationale du football et ambassadeur mondial de la société modénaise.

La production de la Maserati MC20 Notte sera limitée à 50 unités et sera gérée par le programme Fuoriserie, dédié à la personnalisation et à la création des Maserati les plus spéciales.

Effet de nuit

Comme son nom l'indique, la Maserati MC20 Notte s'inspire de l'obscurité, avec une carrosserie qui se distingue par une teinte noire brillante et mate appelée essence black. Il n'y a pas de place pour les inserts brillants, à l'exception des couleurs argent et or blanc utilisées pour le Trident à l'avant, les logos latéraux, la signature Maserati à l'arrière et les profils des jantes spéciales en alliage. Celles-ci mesurent 20 pouces, ont un design "cage d'oiseau" et cachent des étriers de frein noirs.

Maserati MC20 Notte, le logo du Trident Maserati MC20 Notte, l'arrière

À l'intérieur, la Maserati MC20 est équipée de sièges sport revêtus d'Alcantara noir et gris avec des surpiqûres jaunes contrastées. Le même matériau recouvre également le volant, laissant apparaître quelques détails en fibre de carbone. Entre les appuis-têtes se trouve une plaque exclusive portant l'inscription "ONE OF 50".

Retour à la course

Présentée il y a environ trois ans, la Maserati MC20 représente la sportivité à l'état pur, une voiture destinée à ramener la firme modénaise dans le monde du sport automobile, grâce notamment à son moteur V6 de 3 litres baptisé Neptune. Il développe 630 ch de série mais peut atteindre 740 ch, comme le démontre la MCXtrema. Mais la MC20 ne sera pas seulement thermique : dans son destin, comme pour toutes les futures Maserati, il y a aussi l'électrique.

Maserati MC20 Notte, la face avant

Une famille, baptisée Folgore, qui verra ses performances augmenter sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une unité thermique.