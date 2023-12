L'électrification est un processus qui touche de nombreux pays dans le monde. La Russie en fait partie, même si Moscou ne se porte pas très bien sur le plan industriel, en raison des nombreuses sanctions imposées par l'Occident pour la guerre en Ukraine.

L'écrasante majorité des fabricants et des entreprises occidentales ont quitté la Russie, mais cela n'empêche pas le pays de poursuivre sa propre course à l'électricité. Preuve en est cet étrange prototype, baptisé "Amber" et développé par l'École polytechnique de Moscou.

Un "Frankenstein" difficile à identifier

Peu d'informations sur cette voiture (ou camionnette ?) à batterie, mais de nombreuses questions se posent. Tout d'abord, pourquoi ressemble-t-elle à cela ? La carrosserie semble combiner des éléments de différentes voitures, avec une face avant caractérisée par de très petits phares circulaires à LED, une calandre ressemblant à une bouche et deux crochets d'attelage. Sur le côté, la ceinture de caisse est exagérément haute et il y a deux trous dont l'utilisation n'est pas bien précisée.

"Amber", la voiture électrique russe

Les roues sont disproportionnées par rapport à la taille de la carrosserie et, pour ajouter à l'étrangeté, il y a aussi une marche pour monter à bord, ce qui rappelle les fourgons blindés. Nous n'avons aucune idée de l'intérieur, mais nous pensons que même à bord, cette Amber est tout sauf normale.

Elle deviendra la norme en 2025

Selon World News Today, l'Amber est entièrement construite en Russie, dont plusieurs composants proviennent de Chine. Ainsi, selon toute vraisemblance, les batteries, le moteur électrique et d'autres pièces sont importés de Pékin, tandis que la production a été confiée à l'entreprise russe Avtotor, qui construira les premiers exemplaires de série en 2025 à Kaliningrad.

Il convient toutefois de préciser qu'Avtotor elle-même a prévu que la voiture qui arrivera chez les concessionnaires russes aura un aspect différent de celui du modèle présenté sur les photos. Il ne nous reste plus qu'à "faire confiance" et à attendre quelques mois pour en savoir plus.