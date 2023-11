Lexus va enrichir son offre en ouvrant de nouveaux segments au cours de l'année à venir, du moins en ce qui concerne les marchés européens. En 2024, la marque premium de Toyota occupera, en effet, deux segments de marché quelque peu opposés.

D’une part, il y aura un SUV pour le segment B, représentée par le nouveau LBX. Et de l'autre, l'impressionnante LM, qui séduira avant tout le segment des navettes de luxe et des voitures de location avec chauffeur, tout en constituant une offre intéressante pour les familles nombreuses. Des mises à jour mineures pourraient également être apportées aux modèles déjà présents sur la liste, même si jusqu'à présent seul le RC Coupé a été signalé.

Lexus LBX

Que ceux qui pensent qu'il n'y aurait rien de plus petit que le NX dans l'avenir de Lexus se ravisent : la marque de luxe de Toyota continue de suivre de loin sa société mère (du moins en ce qui concerne les SUV). La Lexus LBX est désormais un dérivé de la Yaris Cross et elle arrivera sur le marché au printemps.

La LBX mesure 4,19 mètres de long, 1,83 mètre de large et 1,59 mètre de haut avec un empattement de 2,58 mètres. Dans l'ensemble, elle est légèrement plus grande que la Yaris Cross, bien qu'elle ait un coffre légèrement plus petit, de 332 litres. L'intérieur, redessiné, comprend un écran central de 9,8 pouces tandis que le groupe moto-propulseur entièrement hybride est toujours un trois cylindres de 1,5L avec assistance électrique pour la version à traction avant et une deuxième unité à l'arrière pour la version à traction intégrale, avec 136 ch contre 116 ch, respectivement.

Lexus LM

De l'autre côté de la liste se trouve la Lexus LM. Un grand et luxueux fourgon de plus de cinq mètres de long, 1,9 mètre de large et près de deux mètres de haut, dont l'intérieur peut devenir un véritable salon avec un écran de 48 pouces. Il s'agit de la deuxième génération d'un modèle initialement proposé sur le marché chinois, mais qui arrive désormais également en Europe avec la nouvelle série.

Le modèle est entièrement hybride et suit les traces du NX. Il se compose d'un moteur quatre cylindres de 2,5L développant 190 ch et 239 Nm de couple en combinaison avec un moteur électrique de 184 kW. La puissance maximale du système est de 250 ch. Cependant, aucun prix n'est encore disponible il oscillent entre 122 700 euros pour la version "Executive" sept places et même autour de 147 000 euros pour le quatre places.

Lexus RC

Le puissant RC Coupé, le seul modèle non hybride de la gamme Lexus, qui n'est vendu en Europe qu'en version RC F avec un moteur V8 de 464 ch, attend quelques améliorations détaillées au premier semestre 2024.

Il n'y a pas d'innovations au niveau mécanique, spécifiquement pour le F, mais on parle de nouvelles roues, d'une extension de la palette de couleurs et de mises à jour des caractéristiques de sécurité incluses dans le pack standard Lexus Safety System + 2.5. De légères retouches s'appliquent également aux prix, qui démarrent actuellement à 96 050 euros.