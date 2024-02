L'ICE, le Concours d'Élégance de voitures anciennes de Saint-Moritz, devait revenir à la fin du mois, les vendredi 23 et samedi 24 février 2024 sur le lac gelé des pentes des montagnes d'Engandine. Malheureusement, et malgré cette période de réchauffement climatique intense, des chutes de neige exceptionnelles qui touchent les Alpes suisses ont mis fin à l’événement avant même qu’il n’ait commencé.

Les organisateurs ont en effet annoncé l'annulation de l'édition 2024 du concours et il faudra se montrer patient puisque la date ne sera pas décalée. Le prochain rendez-vous est donné pour 2025.

Voici qui est écrit dans le communiqué des organisateurs de l’ICE 2024 :

"Malgré tous les efforts déployés depuis 5 heures du matin pour rendre accessible le village ICE sur le lac gelé, nous avons le cœur brisé de vous informer que malheureusement, en raison des chutes de neige extraordinaires qui touchent toute l'Engadine depuis 20 heures, l'événement elle a été annulée. Les chutes de neige, toujours en cours, constituent un événement exceptionnel, qui ne s'était pas produit autant à Saint-Moritz depuis un certain temps, à tel point qu'elles ont partiellement isolé la vallée depuis la fin de la matinée. Les plus de 60 cm de neige tombée ne nous permettent pas de garantir la convivialité du village et la sécurité de tous les participants."