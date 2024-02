Comme nous l’avions évoqué en novembre 2023, la dernière édition du Salon automobile de Turin s'est tenue en 2019 avant de laisser sa place au Salon automobile de Milan/Monza. Mais après cinq années d’absence, le célèbre événement s'apprête à revoir le jour, toujours organisé par Andrea Levy.

Quoi de mieux que de voir des dizaines de Ferrari exposées dans les rues italiennes...

Présenté lors d'une conférence de presse en présence du président de la Région Piémont (Alberto Cirio), du maire de la Ville de Turin (Stefano Lo Russo), du conseiller régional pour les activités productives (Andrea Tronzano) et du conseiller municipal pour les grands événements, le sport et le tourisme (Mimmo Carretta), le Salon automobile de Turin offrira un format similaire à celui des éditions précédentes. Voici ce que vous devez retenir.

Typiquement le genre de défilé dans lequel on voudrait être.

Salon automobile de Turin 2024 : à quoi s’attendre ?

Le Salon sera à nouveau un événement en plein air, avec des modèles d'hier, d'aujourd'hui et de demain, exposés dans les rues et sur les places du centre de Turin, de la Piazza Carlo Felice à la Piazza Château et Piazzetta Reale. Il aura lieu du 13 au 15 septembre 2024, de 9h00 à 23h00, avec un riche programme comprenant des essais de voitures électriques et hybrides (aïe) et des essais de deux-roues entre la Piazza Carlo Felice et la Piazza Castello.

Le salon de Turin en une image...

Il y aura également un espace pour exposer des supercars modernes, des modèles emblématiques du passé, des prototypes fascinants et des exemplaires uniques conçus par certains des plus grands designers du passé et du présent. Ce spectacle se déroulera entre la Via Roma, la Piazza San Carlo, la Piazza Castello, la Piazzetta Reale, les Giardini Reali et la Piazza Vittorio Veneto (pour ceux à qui cela évoque quelque chose). Un circuit spécial entre la Piazza San Carlo, la Via Roma et la Piazza Castello sera également (et exclusivement) dédié aux voitures du sport automobile.

Les voitures de course seront les plus grandes stars du show.

Entre la Piazza Arbarello et la Piazza Solferino, il y aura un espace de divertissement pour les familles et divers stands sur la mobilité du futur. Enfin, le 14 septembre aura lieu le Grand Prix de Turin où des voitures de sport de toutes les époques animeront le Palais Royal de Venaria puis défileront dans le centre de Venaria Reale, en passant par la Panoramica di Superga et termineront la visite via Roma.

Des tests de nouvelles voitures électriques en ville c'est bien mais une Red Bull F1, à moteur V8, qui fait des donuts c'est mieux !

Les Autolook Awards seront également organisés en collaboration avec Autolook (évidemment), un prix de communication destiné aux équipes participant à toutes les disciplines du sport automobile. Franco Nugnes, directeur de Motorsport Italia, fera également partie du jury.

Salon automobile de Turin 2024 : les billets

Comme lors du Salon automobile de Milan/Monza, l'entrée au Salon automobile de Turin 2024 sera gratuite, il suffira de télécharger le Free Pass Salone, un billet électronique que vous pourrez directement obtenir sur le site officiel et grâce auquel vous pourrez notamment accéder à différents essais routiers de nombreuses voitures neuves. Le pass vous permettra également d'utiliser les trains et les bus et de visiter les musées de Turin à des prix spéciaux. Alors si l'envie vous prend de voyager...