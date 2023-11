La dernière fois que vous avez pu vous rendre au Salon automobile de Turin, c’était en 2019 avant que ce dernier ne laisse la place au Salon de Milan-Monza. Cependant, l'événement s'apprête à revenir du 13 au 15 septembre 2024, toujours organisé par Andrea Levy.

Actuellement, seuls quelques détails sont connus et la majeure partie des informations seront communiquées le 22 novembre lors d'une conférence de presse. Le président de la Région Piémont, Alberto Cirio, prendra la parole tout comme Stefano Lo Russo (le maire de Turin), Andrea Tronzano (le conseiller régional pour les Activités Productives), Mimmo Carretta (qui gère les Grands événements, Sport et Tourisme) et Andrea Levy (créatrice et organisatrice de l'événement).

Marcher parmi les voitures

Le format reprendra celui du Parc Valentino et du Salon automobile de Milan-Monza. Cela veut dire que le prochain Salon automobile de Turin sera à nouveau un événement en plein air, avec des modèles d'hier, d'aujourd'hui et de demain, exposées dans les rues et les places du centre de Turin, de la Piazza Carlo Felice à la Piazza Castello et à la Piazzetta Reale.

Comme le veut la tradition, l'événement sera gratuit. Il suffira de télécharger le Pass Salone, un billet électronique avec lequel vous pourrez accéder à toutes les différents évènements du Salon automobile de Turin 2024, en particulier, pour les différents essais de voitures neuves. Le pass vous permettra également d'utiliser les trains et les bus et de visiter les musées de Turin à des prix réduits comme c’est le cas au Salon automobile de Milan-Monza.

"C'était absurde que le salon ait lieu ailleurs"

Pour Alberto Cirio, revoir le salon de Turin est un juste retour des choses :

"Turin est la ville de l'automobile et il était absurde que le salon ait lieu ailleurs. Aujourd'hui, nous remédions enfin à une erreur du passé, en ramenant, comme nous l'avions promis, ce grand événement à Turin et dans le Piémont."

Stefano Lo Russo se réjouit également de faire renaître ce salon.