Le titre vous fera peut-être croire que nous avons besoin de réviser nos connaissances en géographie, mais ce titre est en fait tout à fait exact. Le Salon international de l'automobile de Genève 2023 ne se tiendra pas dans la ville éponyme située en Suisse, mais à 4600 kilomètres de là, au Centre des expositions et des congrès de Doha. Il s'agit du premier SMIG après une interruption de trois ans due à la pandémie de coronavirus. Il est à noter qu'il y aura toujours un événement distinct à Genève l'année prochaine.

Plusieurs grands acteurs participent au salon de l'automobile dans la capitale du Qatar, dont Audi. La firme aux quatre anneaux présente en effet le Q8 2024 en première mondiale. La marque premium allemande a décidé de présenter la version haute performance en exposant la très populaire SQ8, dotée d'un gros V8. Il s'agit d'un moteur biturbo de 4,0 litres développant une puissance considérable de 500 chevaux et un couple de 770 Newton-mètres.

Audi SQ8 2024 au salon de l'automobile de Genève

Un SUV diablement efficace

La mise à jour de milieu de cycle intervient environ cinq ans après le lancement du Q8 et apporte des changements stylistiques discrets ainsi qu'une technologie d'éclairage plus avancée. À l'avant, les phares à LED Matrix HD avec feux de route laser sont proposés en option, tandis que les feux arrière sont désormais équipés d'OLED. La calandre remaniée comporte désormais des éléments octogonaux. Le show car de la GIMS 2023 est équipé de coques de rétroviseurs latéraux en fibre de carbone et repose sur d'énormes jantes de 23 pouces. Audi commercialisera également le SUV hautes performances avec des jantes plus petites de 22 et 21 pouces.

Malgré sa taille et son poids, le SQ8 est d'une rapidité impressionnante, puisqu'il ne lui faut que 4,1 secondes pour atteindre 100 km/h. À fond, il peut atteindre une vitesse de 250 km/h bridée électroniquement. Si vous souhaitez encore plus de puissance, le nouveau visage de la RS Q8 n'a pas encore été dévoilé, mais sa présentation devrait avoir lieu dans les semaines ou les mois à venir.

À l'avenir, Audi commercialisera les Q8 essence et diesel aux côtés des Q8 E-Tron / Q8 E-Tron Sportback entièrement électriques, qui sont des versions améliorées des "anciens" E-Tron / E-Tron Sportback.