C’est l’un des salons les plus attendus de l’année et il ne devrait pas décevoir : après une superbe édition 2023 qui a notamment rendu hommage à la Porsche 907, le 48e Rétromobile commence dans moins de 48 heures. Lieu, exposants, tarifs, stars : voici ce qu’il faut retenir.

Plus de 125 000 visiteurs ont parcouru l'évènement en 2023. Il s'agit du deuxième meilleur score du salon depuis sa création en 1976.

Où et quand aura-t-il lieu ?

Le célèbre salon se tiendra au Parc des expositions de la Porte de Versailles (1 place de la Porte de Versailles 75015 Paris), du mercredi 31 janvier au dimanche 4 février 2024. Notez qu’une avant-première aura lieu le mardi 30 janvier 2024, de 18h00 à 22h00. Voici les horaires détaillées :

- Mercredi 31 janvier 2024 : 10h-22h

- Jeudi 1 février 2024 : 10h-19h

- Vendredi 2 février 2024 : 10h-22h

- Samedi 3 février 2024 : 10h-19h

- Dimanche 4 février 2024 : 10h-19h

Quels sont les tarifs ?

Voici la billetterie :

- Plein tarif J-7 (du 23 au 30 janvier 2024) : 20 €

- Tarif Prévente pendant le salon (du 31 janvier au 4 Février 2024) : 21 €

- Soirée avant-première (mardi 31 janvier de 19h à 22h) : 60 €

- Pass 5 jours + soirée avant-première : 125 €

- Tarif groupe (à partir de 10 billets achetés) : 16 €

- Tarif Jeune/Ado (-16 ans) : 12 €

Personnes en situation de handicap :

- Visiteur porteur d’une carte PMR : 16 € TTC – sur présentation d’un justificatif aux caisses (tarif réduit pour le titulaire de la carte d’invalidité)

- Tarif accompagnateur : 16 € TTC – 1 accompagnateur par visiteur en situation de handicap

Un billet est valable pour un seul jour au choix du 31 janvier au 4 février 2024. Pour venir au salon plusieurs jours, vous devez acheter un billet par jour. Sachez que toute sortie est définitive.

Quelles seront les stars du salons ?

Cette année, Porsche cède sa place à MG qui fête son centenaire. C’est d’ailleurs le modèle EX 181, baptisé le "Roaring Raindrop" (la goutte de pluie rugissante) qui apparaît sur l’affiche officiel de ce Rétromobile.

Cet engin avait moins de puissance qu'une Golf R mais allait aussi vite qu'une hypercar !

Si vous pensiez que la Bugatti Veyron fut la première voiture à dépasser la barre des 400 km/h, ce missile légendaire est là pour prouver le contraire puisqu’il a signé une pointe à 395 km/h en 1957 avant de porter ce record à 410,5 km/h en 1959, avec un certain Phil Hill aux commandes.

Il n’empêche, il est logique qu’une star tricolore s’illustre également sur la terre d’accueil de cet évènement. Et justement, la FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) a bien choisi puisqu’elle a invité Sébastien Loeb à fêter son 50e anniversaire, le mercredi 31 janvier dans le hall 1, accompagné de cinq de ses voitures mythiques :

- La Citroën Saxo Super 1600 de 2001 avec laquelle il est devenu champion du monde junior des rallyes ;

- La Citroën Xsara WRC de 2005, année de son 2e sacre en WRC ;

- La Citroën C4 WRC de 2010, qui lui a permis de décrocher son 7e titre ;

- Le Ford Puma Rally1 Hybrid M-Sport de 2022, le SUV avec lequel Loeb a remporté sa 80e victoire en WRC (à Monte-Carlo) ;

- Et le Dacia Prototype T1+Ultimate, son buggy pour le Dakar 2025 présenté en avant-première sur le Salon.

Galerie: Voitures Sébastien Loeb (Rétromobile)

4 Photos

Quid des exposants ?

Alors que le Salon de l'automobile de Genève se porte au plus mal (seulement 29 exposants dont 8 marques automobiles), chez Rétromobile on se saura plus où donner de la tête puisque plus de 1 000 véhicules seront exposés. Au total, 620 exposants (dont des dizaines de marques comme Fiat, Alpine, Porsche, Lamborghini ou Bugatti) ont trouvé leur place, accompagnés de 120 clubs et 60 artistes.

L’un des évènements phares sera la vente d’Artcurial qui a connu un taux de réussite de 85% l’année dernière. Pour cette nouvelle édition, 221 lots seront proposés aux enchères avec comme véhicule star, une Ferrari 250 GT California Spyder LWB de 1958, estimée entre 8 500 000 € et 11 500 000 € ! Jugez par vous-même…

Galerie: Ferrari 250 GT California Spyder LWB de 1958