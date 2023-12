Du 31 janvier au 4 février 2024 aura lieu la 48e édition du salon Rétromobile, un "must" pour les amateurs de voitures rétro. Et cette édition promet d'être très spéciale, puisqu'elle fera la part belle aux bolides ayant participé au célèbre Rallye Dakar.

L'histoire d'une épreuve unique

Nous sommes en 1977. Un pilote français du nom de Thierry Sabine participe à une épreuve de rallye reliant Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Nice. Pendant trois jours, Sabine se retrouve isolé dans le désert de Lybie, perdu dans son itinéraire. L'on pourrait croire que cette expérience calmerait les ardeurs de plus d'un mais pour Sabine, elle lui permet d'imaginer une future épreuve impliquant autos, motos et camions et parcourant une partie de l'Afrique.

C'est ainsi, en décembre 1978, qu'est donné le départ du premier Paris-Dakar, pour un parcours de 9 000 kilomètres. Au fil des années, de nombreux pilotes professionnels et de machines d'exception se sont alignés sur la ligne de départ, offrant aux spectateurs de superbes moments de compétition mais aussi de tristes souvenirs, le rallye exigeant ne pardonnant pas la moindre erreur...

Des modèles VIP

Dans le cadre du salon Rétromobile 2024, de nombreuses machines de rallye-raid seront donc exposées. Citons par exemple la Renault 4L des Frères Marreau, la Renault KZ "La Gazelle", les Peugeot 405 Grand Raid et Porsche 959 ayant marqué les années 1980 et 1990, le Nissan X-Trail de 2002 piloté par Johnny Hallyday, mais également l'Audi RS Q e-Tron qui, depuis 2022, participe avec des moteurs électriques.

Et parmi les pièces maîtresses de cette exposition, l'on trouvera la Yamaha XT 500 de Thierry Sabine, au guidon de laquelle il a été porté disparu en 1977.

Des grands noms tels que Cyril Neveu, quintuple vainqueur du Dakar dans la catégorie moto, Claude Marreau, vainqueur avec son frère Bernard de l'édition 1982, ou encore André Dessoude seront présents au salon et répondront aux questions du public. Romain Grabowski, directeur de Rétromobile, a commenté :