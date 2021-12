Alors que l'on attendait avec une impatience à peine contenue le retour de la mythique Renault 4, autrement connue sous le nom de 4L, sur le devant de la scène, c'est une version pour le moins insolite qui s'est présentée à nous il y a quelques semaines. Et quand on s'attendait à un concept préfigurant un éventuel retour d'une 4L néo-rétro électrique, quelle ne fut pas notre déception de découvrir... un drône !

Qu'à cela ne tienne, nos confrères de Motor1 Argentine ont déniché pour vous une vraie 4L pour le moins fantaisiste. Elle est sortie de l'esprit de "Gringo", un homme de 64 ans, qui s'est mis en tête de réaliser la carrosserie de la mythique voiture née au début des années 1960... en bois ! Et il faut bien avouer qu'il a un talent certain pour la menuiserie.

Le modèle en question est une Renault 4 dont il a recouvert tout l'extérieur et l'intérieur de bois, des pare-chocs au toit, des portes à la calandre, mais aussi sièges jusqu'au plus petit détail de la voiture, tout, absolument tout a été travaillé en menuiserie.

Au total, 300 kilos de bois, 80 kilos de colle et quelque 12 000 vis ont été utilisés pour créer cette 4L que vous avez devant vous. Et il ne s'agit pas d'une simple "sculpture" statique, la "Troncomobile" roule, et peut être croisée au milieu de la circulation dans les rues de Tucumán. Et comme on peut s'en douter, son conducteur ne reçoit que des signes d'affection sur son passage !

La création a été réalisée sur le trottoir de la maison d'Hector "Gringo" Morales, à Villa Lujan, avec l'aide des enfants du quartier. Espérons que la 4L toute de bois vêtue est bien vernie car son propriétaire envisage d'en faire don à une institution qui la conservera et l'exposera. Comme le dit Gringo : "Il n'est jamais trop tard pour apprendre, il faut sans cesse remettre en question son esprit". Et justement, il a déjà d'autres projets en tête, apparemment encore sur base de 4L. Avec peut-être l'envie de venir voyager en Europe avec. On a hâte de voir ça !