1,8 seconde : c'est le record officiel de temps pour un arrêt au stand en Formule 1. Les mécaniciens de McLaren ont réalisé cet exploit sur la monoplace de Lando Norris lors du Grand Prix du Qatar 2023, en octobre dernier.

Red Bull Racing a maintenant décidé de s'essayer au changement de pneus le plus rapide, mais dans des conditions légèrement différentes. Ils l'ont fait dans l'obscurité totale.

Bien qu'ils aient dû travailler dans l'obscurité, les mécaniciens de RBR n'ont été qu'une seconde plus lents. Bien sûr, une seconde peut faire la différence entre gagner ou perdre une course, mais c'est tout de même une performance impressionnante. Remplacer les roues à blocage central de la RB23 de Max Verstappen en 2,84 secondes sans rien voir, c'est tout simplement incroyable.

Red Bull F1 change les pneus de sa monoplace dans l'obscurité la plus totale

Les mécaniciens de RBR ont d'abord été invités à effectuer l'arrêt au stand alors que la lumière était allumée, mais que les visières de leurs casques étaient occultées. Après plusieurs essais, leur meilleur temps a été de 4,93 secondes. Les lumières ont ensuite été éteintes et seuls les deux vérins et le conducteur ont été autorisés à utiliser des lunettes de vision nocturne. Après plusieurs tentatives, ils ont réussi à gagner plus de deux secondes sur le temps alors que la lumière était encore allumée.

Si l'écurie Red Bull réalise des exploits en piste et dans les stands, elle aime également faire le show sur YouTube. En effet, il y a déjà quatre ans, la firme autrichienne s'était amusée à réaliser un "arrêt aux stands" en apesanteur. Les mécaniciens étaient alors montés à bord d'un avion russe capable de reproduire la "gravité zéro".

Les fans de F1 se souviendront qu'un arrêt au stand signifiait autrefois bien plus qu'un simple changement de pneus. Les mécaniciens devaient également ravitailler la voiture en carburant, mais cette pratique a été interdite à la fin de la saison 2009. Pourquoi cette interdiction ? La FIA a estimé que cela posait des problèmes de sécurité pour les pilotes. Les coûts ont également été pris en compte, car le transport de lourds équipements de ravitaillement d'une course à l'autre entraînait des frais de transport plus élevés.