La FIA a mis en garde contre les rumeurs selon lesquelles, un accord pour déplacer le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 à Madrid est proche, après avoir révélé que le projet n'a pas encore entamé les étapes clés.

La semaine dernière, des spéculations ont suggéré qu'une nouvelle course autour de la capitale espagnole à partir de 2026 était proche d'un accord, avec des discussions à un stade avancé avec le détenteur des droits commerciaux de la F1.

Les plans prévoient une course autour du centre de convention IFEMA au nord-est de la ville, à proximité de l'aéroport international de Madrid-Barajas.

Le circuit de 5 km utilisera le complexe du pavillon IFEMA, un centre majeur souvent utilisé pour des expositions et des conférences, comme ligne droite de départ et d'arrivée et comme site pour les paddocks.

Bien que des informations sur la course aient été divulguées aux médias, la FIA s'est efforcée de ne pas laisser entendre que les choses étaient sur le point d'être approuvées.

Cela est d'autant plus vrai que l'instance dirigeante n'a pas encore été chargée de travailler sur plusieurs éléments clés qui doivent être approuvés avant qu'un projet de course ne soit lancé.

S'adressant à certains médias, dont Motorsport.com, le président du Sénat de la FIA, Carmelo Sanz de Barros, qui est également président de la fédération automobile espagnole (Real Automóvil Club de España), a déclaré qu'il aimerait voir la F1 revenir à Madrid, mais qu'il y avait beaucoup de choses à régler.

"Il existe un processus clair pour organiser un Grand Prix dans un endroit donné, et je ne pense pas que ce processus soit respecté si l'on en croit ce que l'on peut lire", a-t-il déclaré." "La Fédération espagnole de l'automobile est le point de départ du processus, car chaque fois qu'une nouvelle compétition veut être organisée dans un pays, il faut s'adresser à elle." "La Fédération espagnole a-t-elle donc reçu aujourd'hui ce projet à analyser, à étudier et à cibler ? Non, elle ne l'a pas vu. Cette étape n'a pas encore été franchie."

"Ensuite, lorsque la fédération espagnole considère que ce projet est valable et qu'elle est intéressée, elle le transmet à qui ? À la FIA, parce qu'elle doit l'homologuer. S'il s'agit d'un circuit semi-urbain, la première chose à faire est de l'homologuer et de le certifier, etc." "Si la fédération espagnole n'a rien reçu, elle n'a donc rien envoyé à la FIA, car ils doivent l'homologuer. Donc, personne [au sein de la FIA] n'a travaillé jusqu'à présent sur ce projet dont la presse a fait l'écho ces derniers jours."

Ce n'est que lorsque les démarches auprès de la FIA et de l'autorité sportive nationale seront terminées que la porte pourra être ouverte pour que la course soit inscrite au calendrier de Formule 1.

De Barros a également déclaré que la FIA et lui-même n'avaient aucun scrupule à procéder à l'évaluation des plans lorsqu'ils les recevraient, mais il craint qu'il y ait un peu de manœuvre politique en ce qui concerne les fuites dans la presse.