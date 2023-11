À l'occasion de la sortie de la docusérie "Brawn : la course impossible" sur la Disney +, nous vous proposons un petit retour en arrière, plus précisément le 12 juillet 2009, à l'occasion du Grand Prix d'Allemagne. Après un début de saison fracassant, Brawn GP voit les écuries de pointe, comme Red Bull, Ferrari ou McLaren, retrouver du rythme et de la performance.

En effet, six des sept premiers Grand Prix de la saison avaient été remportés par Jenson Button, au volant de sa redoutable BGP 001. Seul Sebastian Vettel avait réussi à faire tomber le Britannique lors du Grand Prix de Chine, décrochant par la même occasion le premier succès en Grand Prix pour la firme autrichienne.

Après une course compliquée à Silverstone, ou les Red Bull de Sebastian Vettel et de Mark Webber s'emparent des deux premières marches sur le podium, devant un Rubens Barrichello troisième et un Jenson Button sixième, les pilotes se donnent rendez-vous sur la piste du Nürburgring en Allemagne.

Red Bull sème le doute au sein du garage Brawn GP

Si les qualifications réussissaient toujours aux monoplaces de Ross Brawn, la performance en course des monoplaces ainsi que la stratégie de l'équipe ont éjecté pour la première fois de l'année les pilotes Brawn du podium. Deuxième et troisième sur la grille de départ, Rubens Barrichello et Jenson Button se retrouvent cernés par les Red Bull de Webber (poleman) et Vettel (quatrième).

Au départ, et avant même le premier virage, Barrichello s'est fait tasser par Webber. Toutefois, le meilleur envol fut à mettre à l'actif de Lewis Hamilton aux commandes de sa McLaren et de son KERS. Alors qu'il s'élançait depuis la cinquième place, le Britannique aurait pu virer en tête dès le premier virage, s'il n'avait pas manqué son freinage, le forçant à passer par le bac à graviers. À l'issue du premier tour de cette course, Barrichello menait les débats avec une avance de moins d'une seconde sur Webber.

Toutefois, en délicatesse avec leurs pneus, les pilotes de Brawn GP ont été contraints de passer aux stands au 14e et au 15e tour, "Rubinho" abandonnant la tête de la course au profit du pilote australien de l'écurie Red Bull.

Les faibles températures, le jour de la course, auront mis à mal la stratégie de la firme britannique. En effet, à l'image du Grand Prix de Grande-Bretagne, cette dernière n'aura jamais réussi à mettre en température ses pneumatiques, assistant impuissant à la première victoire en F1 de Mark Webber et du nouveau doublé de Red Bull au passage du drapeau à damier. Pour la première fois de la saison, ni Button ni Barrichello n'apparaissent sur le podium.

La concurrence semble avoir clairement réussi à rattraper son retard, en termes de rythme de course, sur les monoplaces de Brackley. Brawn GP ne récolte que sept petits points sur la piste du Nürburgring, alors que Red Bull fait le plein avec 18 unités.

Des tensions apparaissent chez Brawn GP

Pire, des tensions semblent naitre au sein de l'équipe dirigée par Ross Brawn. En effet, Barrichello reproche à son écurie sa mauvaise gestion de la stratégie, lui faisant perdre le Grand Prix.

"J'ai fait tout ce que je j'avais à faire et ils m'ont fait perdre la course. Si on continue de la sorte, nous allons finir par perdre les deux championnats. Je voudrais juste prendre l'avion et rentrer à la maison. Je n'ai pas envie de parler à l'équipe et écouter leur blabla. Aujourd'hui, nous avons parfaitement démontré comment perdre une course".

Si le Brésilien s'est finalement excusé auprès de son équipe, le Grand Prix de Hongrie met en exergue le manque de performance des BGP 001. Huitième et douzième sur la grille de départ, Button et Barrichello échouent à de tristes septième et dixième place à l'arrivée de la course sur la piste du Hungaroring.

On se rappellera également de ce Grand Prix pour l'effroyable accident lors des qualifications de Felipe Massa, le pilote Ferrari ayant reçu de plein fouet dans le casque, un ressort provenant de la Brawn de son compatriote brésilien, Rubens Barrichello. Toutefois, les choses allaient finalement réussir par sourire pour l'ancien pilote Ferrari. Cependant, nous verrons cette troisième partie de saison dans un futur article...