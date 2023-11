Si l'on devait classer la Formule 1 dans un genre cinématographique, l'action, le thriller et, malheureusement, la tragédie feraient partie des trois premières options qui viennent à l'esprit. Mais pour la campagne 2009, les catégories "conte de fées" ou "science-fiction" seraient les seules à convenir.

À l'hiver 2008, l'équipe Honda était en apparence morte et enterrée. Mais 12 mois plus tard, à la suite d'un changement de règlement qui a bouleversé l'ordre concurrentiel et d'un plan de sauvetage de l'équipe de Brackley (connue aujourd'hui sous le nom de Mercedes), dirigée par Ross Brawn et Nick Fry, elle a permis à Jenson Button ainsi qu'a Brawn GP de tout remporter sur leur passage. Remarquablement, Brawn : The Impossible Formula 1 Story parvient à rendre justice à cette histoire, et même plus.

Depuis son lancement en 2019, couvrant la campagne de l'année précédente, Drive to Survive a été largement crédité comme étant un facteur important dans l'augmentation du niveau d'intérêt pour la F1, et son influence est tangible ici.

En tant qu'animateur, Keanu Reeves, la star de Matrix, interviewe un large éventail de personnalités importantes. Parmi elles, on retrouve celles que l'on attend comme le propriétaire de l'écurie Ross Brawn, Button et le PDG Fry, mais il y en a d'autres que l'on n'attend pas forcément, comme l'informative et engageante Caroline McGrory, ancienne directrice juridique de Brawn GP, qui se distingue par sa perspicacité.

La raison pour laquelle l'avis de McGrory est crucial est que la saison 2009 a également vu la création de la Formula One Teams Association [FOTA], avec le potentiel d'un championnat dissident pour rivaliser avec la F1 comme une menace très réelle. Alors que l'action sur la piste est largement laissée aux pilotes et à Brawn lui-même, McGrory explique les détails des transactions de la FOTA avec Bernie Ecclestone, alors président de la FIA, et Max Mosley, ancien président de la FIA, tous deux fermement dépeints comme les méchants de l'histoire pour la plupart.

L'histoire est racontée dans les moindres détails, avec beaucoup de passion, et des anecdotes inédites font défiler à toute vitesse les quatre heures que dure le documentaire.

Un autre "méchant" dans ce docu est l'ancien président de Ferrari, Luca di Montezemolo, qui laisse entendre que la voiture de Brawn "ne respectait pas les règles à 100 %" et se montre très désobligeant à l'égard de l'écurie. Bien qu'il suive une formule relativement familière à celle de DTS, ce documentaire évite la critique constante qui entache la série Netflix, à savoir la déformation de la vérité pour créer un récit convaincant. C'est peut-être parce que la vérité de 2009 est si invraisemblable qu'il n'était pas du tout nécessaire d'ajouter du piment, mais il est certainement agréable de voir les événements réels relatés plutôt qu'une tempête créée à partir de rien.

Quatre épisodes d'une heure constituent la durée parfaite pour raconter cette histoire, chaque épisode offrant une partie claire et distincte de l'histoire, avec la sortie de Honda, les victoires de Button, le resserrement du peloton de poursuivants et, en fin de compte, la conquête du titre.

En fait, la seule intrigue majeure qui s'étend sur plusieurs épisodes est la menace imminente d'un championnat dissident de la FOTA. On se demandait si un acteur hollywoodien que peu de gens, si ce n'est aucun, avaient connu comme étant un fan de F1 devait prendre les rênes d'un documentaire non scénarisé tel que celui-ci. Mais dès la fin de l'introduction du premier épisode, ces craintes ont été balayées, la passion et l'enthousiasme de Reeves étant évidents. Le fait de voir la star parler avec une telle franchise aux personnes interrogées, y compris Ecclestone, prouve sans aucun doute qu'il est un fan inconditionnel de Formule 1.

En ce qui concerne l'aspect authentique, il n'est que juste et approprié de suggérer un certain niveau de conseils parentaux pour ce film. Ce documentaire était très attendu et les spectateurs ne seront pas en reste. L'histoire est racontée dans les moindres détails, avec beaucoup de tendresse, et des anecdotes inédites font passer les presque quatre heures. De plus, il n'est jamais mauvais de revoir l'une des plus belles F1 de tous les temps. Réservez une journée dans votre agenda, prenez du pop-corn et profitez de vous replonger dans cette fantastique saison 2009 !