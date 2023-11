Alors que Lewis Hamilton entretient toujours le rêve de devenir octuple Champion du monde de Formule 1, Felipe Massa pourrait rendre les choses plus difficiles pour le pilote de Mercedes. En effet, il a fait appel à des avocats pour contester un résultat vieux de 15 ans, dans lequel Hamilton avait devancé Massa pour le titre de Champion du monde de Formule 1 2008.

Massa, aujourd'hui à la retraite, estime que la FIA et la direction de la Formule 1 n'ont pas réagi en fonction de ce qu'elles savaient sur le Grand Prix de Singapour 2008, dont le résultat a longtemps été controversé. La course a en effet eu une influence sur le titre de cette année-là, qui était le premier de Hamilton en F1, et la seule véritable chance de Massa de succéder à l'idole de tout un peuple, Ayrton Senna.

La saison 2008 de F1

Au début de la saison, tous les regards étaient tournés vers le jeune Hamilton, alors âgé de 23 ans. Ce dernier avait terminé la campagne 2007 à la place de Vice-Champion du monde, alors même qu'il était rookie. Le pilote McLaren avait mené le championnat tout au long de l'année, mais l'avait perdu lors des deux dernières courses. Septième au Brésil lors de la finale de la saison, Hamilton tout comme McLaren et Alonso ont ouvert la porte à un ancien du clan de Woking. Kimi Raïkkonen a su tirer son épingle du jeu, remportant son premier et seul titre de Champion du monde de F1, avec un point d'avance sur Hamilton et Fernando Alonso, deuxième et troisième à égalité.

En 2008, c'est donc à Hamilton de rebondir et de remporter le championnat. Après une très bonne performance lors des essais de pré-saison, on avait le sentiment qu'il se battrait à nouveau pour le titre. Cela s'est confirmé lorsque Hamilton a remporté le premier Grand Prix de la saison en Australie. Mais les quatre cours suivants ont montré que les choses n'allaient pas être si faciles pour le petit protégé de Ron Dennis, Ferrari rapportant les quatre cours suivants, par le biai de Kimi Raïkkonen et Felipe Massa.

Après cinq parcours, Raïkkonen menait le championnat avec sept points d'avance, Hamilton et Massa étant à égalité aux deuxièmes et troisièmes rangs. Cependant, Hamilton a repris la tête du championnat dès la course suivante en remportant le Grand Prix de Monaco, Massa étant troisième et Raïkkonen hors des points. Cette victoire a marqué le début d'une bonne série pour le natif de Stevenage, qui a remporté deux des cinq cours suivants pour prendre la tête du championnat au moment de la pause estivale. Les choses restaient très serrées en tête, cependant les deux pilotes Ferrari se retrouvent à moins de 10 points du Britannique.

Mais les trois courses qui ont suivi la pause estivale se sont révélées déterminantes pour l'orientation de la lutte pour le titre 2008. Raïkkonen n'a pas marqué de points et s'est donc rapidement retrouvé hors course, alors que Massa a remporté deux courses, contre aucune pour Hamilton. Le pilote McLaren est toutefois monté deux fois sur le podium, ce qui lui a permis de devancer Massa d'un seul point au moment d'aborder Singapour, la 15e manche de la saison, tandis que Raïkkonen était descendu à la quatrième place du classement.

Le Grand Prix de Singapour 2008

Massa est en position de force pour remporter une troisième victoire en quatre courses, ce qui lui permettrait de prendre la tête du classement. À Singapour, les protagonistes du championnat se sont alignés sur la première ligne et Massa a pris la tête de la course, s'élançant depuis la pole. Le pilote Ferrari a connu un départ idéal, puisqu'il n'a cessé de creuser l'écart sur Hamilton au cours des premiers tours. Puis tout s'écroule au 14e tour lorsque Nelson Piquet Jr, alors pilote pour Renault, percute violemment le mur au virage 17.

À ce moment-là, il n'y a pas eu d'hésitation et Massa, comme beaucoup d'autres, est passé au stand sous le régime de la voiture de sécurité. Cependant, dans la précipitation, Ferrari l'a libéré son pilote alors que le tuyau de carburant était toujours accroché à sa voiture, qui s'est donc arrêté plus tard à la sortie des stands pour le faire retirer. Ce pit-stop raté a fait chuter Massa à la dernière place de la course. La situation s'est ensuite aggravée, car il a été pénalisé pour un "unsafe release". Ferrari avait en effet relâché Massa sur la trajectoire d'Adrian Sutil.

Cela a ruiné la course du Brésilien, qui a terminé en dehors des points. Le grand gagnant de cette entrée en piste de la voiture de sécurité fut Alonso, le coéquipier de Piquet. Lorsque Piquet a perdu le contrôle de sa voiture, Alonso se trouvait en dernière position après avoir effectué un arrêt aux stands, très voire trop tôt dans la course. Mais grâce à la voiture de sécurité, il s'est hissé à la cinquième place avant de prendre la tête de la course. Il a ensuite remporté la course devant Nico Rosberg, Hamilton complétant le podium. À l'époque, les fans ne se doutaient pas du scandale qui venait d'éclater en coulisse.

L'après Singapour 2008

Le GP de Singapour a permis à Hamilton de porter son avance sur Massa à sept points, à trois courses de la fin. Cependant, les deux rivaux se sont littéralement rendus coup pour coup lors des courses suivantes. Au Japon, les deux pilotes se sont retrouvés roue contre roue au virage 10, où Hamilton a brièvement pris l'avantage à l'intérieur, jusqu'à ce que le pneu avant droit de Massa heurte l'arrière gauche de la McLaren à la sortie du virage. Hamilton est parti en tête-à-queue et s'est retrouvé en dehors des points.

Massa a reçu une pénalité de drive-through, la même sanction que celle infligée à Hamilton pour son blocage au départ. Le pilote Ferrari s'est mieux remis de ses pénalités, puisqu'il est remonté à la septième place, tandis qu'Hamilton a terminé en dehors des points. La situation s'est envenimée entre les deux pilotes après la course, Hamilton accusant Massa d'avoir délibérément percuté sa voiture. Ce résultat a réduit le retard de Massa à cinq points. Toutefois, Hamilton l'a remonté à sept unités lors de la course suivante en dominant le Grand Prix de Chine 2008 devant Massa, deuxième. Tout cela a conduit à une fin de saison haletante au Brésil.

À Interlagos, Massa remporte la course avec 13 secondes d'avance, tandis qu'Hamilton connaît une course beaucoup plus difficile. Parti en quatrième position, il a passé la majeure partie de la course à se battre pour la dernière place sur le podium. Une fine pluie est tombée au 63e tour, de sorte qu'Hamilton a fait le choix de monter des pneus intermédiaires, tandis que d'autres sont restés en pneus slicks. Dans les circonstances les plus spectaculaires que la F1 ait connu, Hamilton s'est emparé du titre de champion du monde en passant Timo Glock, qui roulait encore en pneus secs, dans le dernier virage. Ce dépassement lui a permis de s'emparer dans le dernier tour des quatre points de la cinquième place.

Cette manœuvre a jeté un froid dans le garage Ferrari, qui avait célébré prématurément le titre, pensant qu'il était impossible pour Hamilton de revenir à la cinquième position. En larme, Felipe Massa a célébré cette victoire devant un public déchainé. Au pied du podium, Lewis Hamilton célébrait avec son équipe son premier titre mondial, encore une fois pour un petit point.

Quand Nelson Piquet Jr a dénoncé Renault

En pensant que Singapour n'était qu'une course de plus, la F1 n'a fait que regarder vers l'avant. La disparition soudaine de Honda a fait la une des journaux pendant l'hiver, car la firme a quitté la compétition dans le contexte de la crise économique mondiale. Puis, pendant la pause estivale de 2009, Renault a laissé tomber Piquet et, en l'espace d'un mois, tout a éclaté. Piquet a prétendu que l'équipe, dirigée par Flavio Briatore et Pat Symonds lui avaient demandé de faire exprès de se crasher à Singapour, afin de favoriser la course d'Alonso. Il a également déclaré qu'il s'était spécifiquement crashé au virage 17, parce que c'était l'un des virages où il n'y avait pas de grue à proximité. Cela signifiait qu'une voiture de sécurité était nécessaire, ce qui a permis à Alonso de rattraper le reste du peloton.

Renault n'a pas contesté les accusations portées contre elle, ce qui a terni sa réputation. Des sponsors importants se sont retirés, ce qui a conduit le constructeur français à quitter la F1, tandis qu'Alonso, qui n'avait pas connaissance du plan de crash de Piquet, a rejoint Ferrari en 2010. Cependant, malgré le scandale, le résultat de la course de Singapour n'a pas été révisé prenant le nom de "crashgate" dans la sombre histoire de la F1.

Pourquoi Felipe Massa intente-t-il maintenant une action en justice contre la F1 ?

Felipe Massa a intenté une action en justice après que l'ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, a été interrogé sur l'affaire au début de l'année 2023. Il a laissé entendre que la F1 savait déjà ce qui s'était passé, mais a décidé de ne pas prendre de mesures pour protéger la réputation de la discipline. Ecclestone a ajouté que si la F1 avait agi immédiatement, alors les statuts disent que la nullité et l'annulation de la course étaient une option qui aurait supprimé les six points gagnés par Hamilton. Une autre option aurait pu être de disqualifier Alonso. Mais cela aurait fait passer Hamilton en deuxième position, au détriment de Massa.

Cependant, Ecclestone a déclaré qu'une autre loi était en partie à l'origine de cette décision. Les règles stipulent qu'une fois la cérémonie de remise des prix FIA d'après-saison terminée, le classement de chaque séance de cette campagne est gravé dans le marbre. La F1 voulait donc en arriver là avant que les choses ne dégénèrent, a déclaré Ecclestone, qui aurait demandé à Piquet de garder le silence pour l'instant.

Quel est l'objectif de Felipe Massa avec son procès contre la F1 ?

Les raisons pour lesquelles Massa agit de la sorte sont nombreuses. Ecclestone a déclaré qu'il ne cherchait qu'à obtenir des indemnités, mais Bernardo Viana, du cabinet d'avocats représentant Massa, a insisté sur le fait que ce n'était pas le cas. L'avocat de l'ancien pilote Ferrari a déclaré que "l'objectif est de ramener le trophée à la maison" et rien de plus. Viana estime qu'il existe plusieurs moyens d'y parvenir, dont l'un consisterait à annuler la course, comme l'a reconnu Ecclestone.

Viana a également suggéré de compter la course jusqu'au 14e tour, lorsque Piquet a heurté le mur. Dans ce cas, Massa recevrait la moitié des points pour une victoire en course, conformément au règlement sportif de l'époque. Cependant, Massa lui-même a déjà déclaré qu'il serait heureux de partager le championnat avec Hamilton, citant des exemples dans d'autres sports pour justifier sa position.

Felipe Massa a-t-il parlé à Lewis Hamilton de son procès contre la F1 ?

Massa a confirmé qu'il n'avait pas parlé à Hamilton de la situation. En fait, Lewis s'est retiré de l'affaire en disant qu'il ne s'intéressait qu'au présent. L'équipe juridique de Massa a pourtant demandé publiquement le soutien d'Hamilton, même si c'est sa couronne qui est contestée. L'équipe de Massa a également demandé le soutien de Ferrari, ce que la Scuderia n'a toujours pas fait. Pour l'instant, l'ex-pilote de F1 fait cavalier seul dans son action en justice.

Quelle suite pour le procès de Felipe Massa contre la F1 ?

L'équipe juridique de Massa attend actuellement une réponse de la FIA et de la FOM concernant certaines parties de l'affaire. Pour l'instant, on pense qu'ils ont jusqu'au 15 novembre.

Viana a déclaré : "Ils ont demandé plus de temps, et nous évaluons en interne si nous allons leur donner plus. Ils sont toujours dans le délai que nous leur avons offert, nous attendons donc leur réponse. Si leur réponse est adéquate, et s'ils nous contactent pour une conversation, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, si leur réponse n'est pas adéquate, nous allons simplement aller de l'avant avec la stratégie juridique que nous avons mise en place."

Qu'elle conséquences pour la Formule 1 ?

On s'inquiète du précédent que créerait l'attribution d'un titre à Massa, en particulier au détriment d'Hamilton. En effet, le septuple champion a manqué un huitième titre en 2021 dans des circonstances elles aussi très controversées.

Sur le circuit de Yas Marina, le septuple Champion du monde était à cinq tours de s'adjuger une huitième couronne jusqu'à ce qu'une voiture de sécurité intervienne en fin de course. Le directeur de course de l'époque, Michael Masi, a alors demandé aux retardataires placés entre Hamilton et son rival au championnat, Max Verstappen, de se dédoubler. Cela a annulé la procédure standard pour un réaménagement, car les autres retardataires n'ont pas été invités au faire, malgré ce que prévoit le règlement.

Cela a permis au pilote Red Bull de dépasser Hamilton et de remporter son premier titre. Pour cette raison, le patron de Mercedes, Toto Wolff, ne prend pas la réclamation de Massa au sérieux, car si la F1 devait lui accorder le championnat, cela ouvrirait une boîte de Pandore.

On pense que Mercedes pourrait alors s'adresser à la F1 et plaider en faveur de l'attribution de la couronne à Hamilton en 2021. Mais ce n'est pas tout. Des questions pourraient être posées sur plusieurs autres titres mondiaux de F1, notamment le championnat de F1 de 1990, où Ayrton Senna et Alain Prost se sont neutralisés, ce qui a fait de Senna le champion. On pourrait également se pencher sur les saisons 1994 de F1 pour Benetton et même la saison de F1 de 1981 pour Brabham. Ainsi, si Massa obtient gain de cause, d'autres résultats controversés de l'histoire de la F1 pourraient être remis en question, voire annulés. Il est donc peu probable que la F1 accorde à Massa une victoire sur tapis vert.