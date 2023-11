Les promoteurs du Grand Prix du Mexique se sont inquiétés des comportements inciviques observés lors d'événements, alimentés par les commentaires sur les réseaux sociaux. Ils ont lancé une campagne de sensibilisation intitulée "Racepect", encourageant les fans à laisser la bataille aux 20 pilotes de F1 sur la piste plutôt que de la laisser déborder dans les tribunes ou sur les plates-formes en ligne.

Cette campagne s'inscrit dans le prolongement de celle menée par la FIA pour lutter contre les discours haineux en ligne. Les organisateurs ont été incités à agir après avoir constaté que les interactions entre les groupes de fans des différents pilotes s'étaient détériorées. Les tensions inhérentes à la lutte pour le titre de 2021 entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui se sont largement répandues sur les réseaux sociaux, se sont largement apaisées en tribunes, mais perdurent toujours en ligne. Depuis, les fans de Verstappen se sont également opposés aux supporters mexicains de son actuel coéquipier Sergio Perez. Plusieurs commentaires discutables du conseiller de Red Bull, Helmut Marko, ont jeté de l'huile sur le feu.

La réaction véhémente de certains fans mexicains a incité Red Bull à prendre des mesures de sécurité supplémentaires dans le paddock mexicain. "Nous avons remarqué ce phénomène ces dernières années, non seulement dans les courses automobiles ou en Formule 1, mais aussi dans d'autres sports, au football, au baseball, dans le monde entier", a déclaré le directeur général de la course, Federico Gonzalez.

"Nous avons donc décidé de lancer cette campagne de respect, parce que je pense que c'est quelque chose dont ce sport a besoin. Nous voulons faire quelque chose à propos de ce qui se passe dans les tribunes et dans le monde entier. L'idée est donc de revenir et de faire en sorte que ce sport reste un sport familial et que la bataille se déroule sur la piste et non en dehors."

Le récent essor de la popularité de la F1 a non seulement élargi, mais aussi diversifié la communauté des fans, dans un sens positif comme dans un sens négatif. Il a alimenté les craintes que le hooliganisme qui a frappé le football, principalement en Europe et en Amérique latine, ne s'infiltre désormais dans les sports mécaniques. Ce comportement antisocial prend de nombreuses formes, allant de la simple partisanerie au racisme et au mauvais traitement des femmes. Gonzalez a lui aussi remarqué que le public avait changé depuis que le Mexique est revenu au calendrier de la F1 en 2015.

"Je pense que nous sommes en train de changer le public. C'est notre huitième course ici et j'ai vu des changements chez les fans. Je pense que nous avons un nouveau commerce, peut-être issu d'autres sports", a-t-il expliqué. "Je pense qu'il est préférable de commencer à expliquer qu'il s'agit d'un sport différent. Les règles sont différentes et la bataille doit se faire en course, sur la piste".

Après l'accrochage de Perez avec Charles Leclerc au premier tour, une bagarre a éclaté entre un supporter de Perez et des fans de Ferrari dans la section du stade Foro Sol, le fan incriminé ayant été rapidement maîtrisé et expulsé des lieux. Toutefois, malgré cet incident isolé, les premières indications montrent que le week-end, qui a attiré un total record de 400 638 spectateurs - dont 152 668 le jour de la course - s'est déroulé plus facilement que prévu.

"Nous sommes exceptionnellement fiers de la campagne #Racepect et de l'influence qu'elle a eue sur nos fans, dont la majorité s'est montrée respectueuse tout au long du week-end", a déclaré Gonzalez. "Grâce au soutien des équipes, des pilotes et de la communauté de la Formule 1 elle-même, nous avons pu diffuser largement le message et la campagne a vraiment fonctionné au-delà des attentes."

Horner, le patron de l'équipe Red Bull, a reconnu qu'une semaine après que les supporters de Perez aient apparemment hué Verstappen à Austin, le Néerlandais a reçu une réponse positive de la part des mêmes fans qui avaient été dévastés de voir Perez abandonner après seulement un tour.

"Il a reçu un accueil fantastique", a déclaré Horner, le patron de l'équipe Red Bull. "Je dois féliciter les fans mexicains pour le soutien et l'esprit sportif dont ils ont fait preuve ce week-end - ils ont été brillants. Vous avez entendu les applaudissements lorsqu'il est monté sur le podium et le soutien qu'ils ont apporté à l'ensemble de l'équipe a été exceptionnel."

En revanche, c'est Leclerc qui a reçu l'accueil le plus hostile de la part d'une petite minorité de fans au Foro Sal pour son implication dans l'accrochage du virage 1. Des efforts ont également été faits pour atténuer les problèmes de sécurité à l'intérieur du paddock de la F1, après que des foules de fans passionnés et de VIP aient rendu difficile la circulation des pilotes et du personnel lors de l'événement de l'année dernière. La plupart des observateurs semblent s'accorder sur le fait que la réduction du nombre de laissez-passer dans le paddock au Mexique a été bénéfique.

"J'ai trouvé que c'était beaucoup mieux cette année", a déclaré Horner. "Il y avait en fait beaucoup moins de monde dans le paddock que l'année dernière. Aller aux toilettes était beaucoup plus facile cette année !"

Il reste à voir si cette initiative du GP du Mexique sera imitée ailleurs, et dans quelle mesure la campagne de la FIA produira des résultats. Un bref coup d'œil aux comptes liés à la F1 sur X, la plate-forme anciennement connue sous le nom de Twitter, suggère que la lutte contre les abus en ligne sera plus difficile que la lutte contre les comportements physiques sur les circuits.

Tout cela se déroule dans le contexte d'une saison de F1 plutôt morose, plombée par la domination sans précédent de Verstappen et de Red Bull. Mais si Verstappen et Hamilton semblent jouir de relations plus cordiales et normalisées ces jours-ci, on ne peut pas en dire autant de certains de leurs fans les plus ardents. La véritable ampleur du problème de toxicité autour de la F1 risque de faire surface lorsque le Championnat du monde sera de nouveau disputé entre deux voire, soyons optimistes, trois pilotes.