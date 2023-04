Mick Schumacher a beau ne plus disposer de baquet de titulaire sur la grille F1 2023, le pilote allemand demeure très visible dans la pitlane, aux côtés notamment de Toto Wolff chez Mercedes.

Mick Schumacher n'a pas regardé l'épisode récemment sorti de Drive to Survive intitulé "Tel père, tel fils ?", dans lequel on entend son ancien patron d'équipe Guenther Steiner le réprimander auprès de Gene Haas après son "putain" d'accident, en Arabie Saoudite.

Bien que Schumacher n'ait été informé que la veille de l’ultime course de la saison 2022 que Haas ne renouvellerait pas son contrat, il semble que son baquet ait été sous pression dès la deuxième course de la saison, au Grand Prix d'Arabie Saoudite.

Ce week-end-là, l'Allemand avait été victime d'un grave accident lors des qualifications, détruisant sa Haas pour un montant compris entre un demi-million et un million d’euro. Steiner a alors été filmé en train de parler au propriétaire de l'écurie Haas, Gene Haas, au sujet de l'accident de son pilote. "Je lui ai donné un an pour apprendre et qu'est-ce qu'il fait lors de la deuxième course ? Il détruit la putain de voiture juste parce que l'autre est plus rapide" ! Ce à quoi Haas répond : "Parle un peu avec Schumacher. Il est en train de se prendre la tête".

Cinq courses plus tard, un nouvel accident important de Schumacher à Monaco provoquera une autre facture de réparation salée pour la petite équipe. Haas a dit à Steiner qu'il a "besoin de talent ; on ne peut pas développer le talent". Steiner annonce alors que si "[Schumacher]ne remonte pas son pantalon, il sera bientôt" un homme sans volant.

Schumacher souhaite se préserver de ces scènes et affirme qu’il ne regardera pas cette saison de Drive to Survive sur Netflix.

"Je ne l'ai pas regardée... c'est un choix personnel", a-t-il déclaré à Reuters. "Je ne ressens pas nécessairement le besoin de me regarder à la télévision, je suppose."

L'objectif de Mick Schumacher : retrouver un volant en F1

Le fils de Michael Schumacher espère désormais convaincre une équipe de lui faire rejoindre le plateau F1 dès la saison prochaine.

"Une porte peut se fermer, mais une autre peut s'ouvrir", a-t-il déclaré. "Qui sait, dans 10 ans, je dirai peut-être 'ah, en fait, c'était pour le mieux’ [d’avoir été écarté]. Il est certain que j'ai dû grandir d'une manière différente. Cela m'a fait grandir en tant que personne, en tant que pilote de course. Les deux dernières années ont été assez difficiles, passant d'une année où j'ai gagné le championnat à une année où je n'ai eu aucune chance de marquer des points lors de la première saison ; puis la deuxième a été assez difficile à d'autres égards. Je pense que je suis devenu un pilote plus fort, je l'espère, et que je serai mieux préparé pour tout ce qui m'attend à l'avenir."

Schumacher demeure convaincu qu’il peut représenter une belle valeur ajoutée pour une équipe de Formule 1 avec son bagage personnel.

"Je pense qu'il y a eu quelques étincelles qui ont permis aux gens de voir ce que je peux faire si je suis dans la bonne position, dans la bonne voiture et tout le reste", a-t-il déclaré. "Il y a encore beaucoup de choses que je veux montrer."