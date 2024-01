L’Alpine A110 a toujours été la star de la marque sportive française. De retour sur le devant de la scène en 2017, cette voiture a fait rêver des générations de passionnés durant les années 1960-70 notamment grâce à ses nombreux succès en compétition. Mais bien que la gamme d’Alpine n’est jamais été très fournie (nous y reviendrons), le constructeur a tout de même développé d’autres modèles par le passé dont l’A310 (voir ci-dessous).

Présentée pour la première fois en 1971 (on y remarquera l’inspiration du côté de Lamborghini), cette voiture plus confortable et spacieuse que l’A110 connaitra aussi une jolie popularité (bien que inférieure à sa cousine) avant de disparaître en 1984. Outre son usage routier, elle remportera tout de même deux championnats de France de rallycross (en 1977 et 79) ainsi que le titre européen en 1977, dans cette même catégorie en version V6. Mais l’ancienne GT va bientôt renaître de ses cendres.

Des références à la pelle

Le coupé 2+2 places sera de retour en 2028 avec une motorisation 100 % électrique (et c’est d’une tristesse absolue), mais des designers italiens du studio "Erre" n’ont pas eu la patience d’attendre quatre années supplémentaires et ont imaginé une Alpine A310 restomod appelée "Tredieci".

On reconnait bien les traits de l’ancienne Alpine mais les designers ont lissé les surfaces et accentué les lignes droites. Un nouvel éclairage à LED a été conçu pour moderniser la voiture et on retrouve des feux antibrouillard verticaux. Derrière les roues avant, vous avez peut-être remarqué des bandes jaunes qui évoquent les modèles confiées à la Gendarmerie. l'Alpine A310 sera d'ailleurs choisie par la BRI pour remplacer l'A110 en 1974. Toujours côté design, les deux aérations du capot ne sont plus des prises d’air mais des extracteurs et les jantes de la voitures jantes quasiment pleines pour faire un clin d’œil au coupé original.

Comme nous l’avons évoqué, la nouvelle Alpine A310 sera de retour d’ici quelques années mais la marque française ne compte pas s’arrêter là puisque ce modèle fera parti d’un vaste plan d’élargissement de la gamme. En effet, la firme tricolore envisage de sortir sept modèles 100 % électriques d’ici 2030 tandis que l’A110, qui continue de se décliner, ne sera plus produite dans seulement deux ans.

