Si vous êtes à la recherche d'une pépite, nous avons peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Inutile de faire durer le suspens (le titre ne nous aide pas), il s'agit comme vous l'avez lu d'une Mercedes-Benz 190 E 2.0-16 Evolution II.

Cet exemplaire a quitté l'usine de Brême en Allemagne le 31 mai 1990. Il a été livré à un particulier via la concession Mercedes-Benz Francfort, avant d'être exporté au Japon en 1994. Cette voiture a peu roulé, en 2011, son odomètre n'affichait que 70 200 km. Deux ans plus tard, elle n'avait parcouru que 81 400 km. En 2015, cette Mercedes-Benz de prestige est revenue sur le sol européen, en Pologne plus précisément, puisqu'elle a été rachetée par une concession de la marque.

Depuis, elle a été revendue, et elle cherche un nouvel acquéreur de l'autre côté de l'Atlantique. Elle sera proposée à la vente aux enchères organisée par RM Sotheby's le 10 décembre prochain. Pour se l'offrir, il faut avoir des finances solides puisqu'elle est estimée entre 215 000 et 260 000 €.

Cette concurrente de la BMW M3 est le 229e exemplaire produit sur les 502 unités assemblées au total. Elle bénéficie d'origine d'une peinture Blauschwarz Metallic avec une sellerie en cuir noir, ainsi qu'un toit ouvrant, de la climatisation, de sièges chauffants et même d'un lecteur CD que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.

Elle semble en excellent état, d'autant plus qu'en octobre 2022, les pneus ont été changés et remplacés par des Michelin Pilot Sport 4. Cette Mercedes-Benz est motorisée par le moteur quatre cylindres en ligne Cosworth de 2,5 litres à 16 soupapes produisant 238 chevaux. Il est relié à une boîte manuelle Getrag à cinq rapports.

Pour la petite histoire, cette voiture est née suite au partenariat entre Mercedes-Benz et Cosworth afin d'essayer de dominer le Groupe B. La concurrence était féroce, l'Audi Quattro régnait en maître et Mercedes-Benz a alors décidé de se tourner vers le championnat allemand des voitures de tourisme (DTM). L'Evo II est la version la plus radicale, outre sa puissance remarquable, elle est identifiable grâce à son look qui des décennies plus tard fait toujours battre nos cœurs.