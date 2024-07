L'histoire de la Ford Fiesta s'est achevée en juillet 2023, avec la production du dernier modèle de la génération actuelle. Mais ce qui s'est passé il y a un an n'était peut-être qu'un simple "au revoir" et non un véritable adieu.

Selon Autocar, les plans de l'entreprise américaine prévoient l'arrivée de plusieurs modèles compacts à partir de 2026, tous basés sur une nouvelle plateforme.

Une nouvelle famille

Le développement de la nouvelle architecture a été confié à Alan Clarke, un ancien ingénieur de Tesla. Elle donnera naissance à des modèles plus compacts et plus économiques, positionnés en dessous de l'Explorer, de la Capri et de la Mustang Mach-E.

Selon ce qui a été révélé par Marin Gjaja, Chief Operating Officer de la division Model e de Ford, la première voiture basée sur la nouvelle plateforme arrivera entre fin 2026 et début 2027 et fera d'abord ses débuts aux États-Unis, avant d'être également vendue en Europe.

Ford Fiesta restylée (2022) Ford Puma restylée 2024

Ce premier modèle pourrait être la nouvelle génération de la Puma, tandis qu'à l'heure actuelle, nous ne pouvons que spéculer sur les autres produits.

Cependant, Gjaja est convaincu qu' "avec le temps, les voitures électriques deviendront de plus en plus petites", c'est pourquoi il est facile d'imaginer une véritable famille de voitures compactes. Et un retour de la Fiesta, un nom historique pour la marque, peut-être encore plus que Mustang, Capri et Explorer, du moins par rapport aux ventes réalisées au fil des décennies.

Une équipe spécialisée

Certes, les moyens déployés par Ford sur cette plateforme sont considérables. Un récent rapport du site américain TechCrunch a révélé que l'équipe travaillant sur l'architecture s'élève à environ 300 personnes. On y trouve des ingénieurs de Tesla, Rivian et Apple, et même des aérodynamiciens de Formule 1.

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, M. Gjaja explique que la nouvelle architecture utilisera probablement la technologie des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) à faible coût, qui s'impose rapidement dans les véhicules électriques.

En outre, les formes de ces futures Ford "ne seront pas conventionnelles" et seront "différenciées" dans leurs segments respectifs. Il ne reste plus qu'à attendre les prochains développements pour connaître la direction que prendront les projets de la marque américaine.