Volkswagen a mis fin à la version berline de la Passat mais le break familiale persévère en Europe avec cette neuvième génération. Depuis la création du véhicule en 1973, la marque allemande en a vendu plus de 30 millions.

Partageant certains traits communs avec les Tiguan et Golf Mk8 de nouvelle génération, la Passat 2024 est considérablement plus grande que la version qui l’a précède puisqu’elle s’étend sur presque cinq mètres de long et est plus large de 2 cm. Quant à l'empattement, il a été allongé 5 cm pour atteindre 2,8 mètres.

Galerie: 2020 VW Golf 8 galerie complète

129 Photos

Un vrai changement ?

Bien qu’il ne soit pas révolutionnaire, le style n'est pas non plus une simple évolution. On note pas mal de changements puisque Volkswagen a aligné la nouvelle Passat sur le design de ses modèles électriques ID. Récemment repérée sans aucun camouflage, l’ID.7 semble un peu plus futuriste mais les similitudes sont faciles à remarquer. Comme d'habitude, l'apparence extérieure dépendra du niveau de finition de la Passat : Business, Elegance et R-Line. Des roues de 19 pouces seront proposées, ainsi qu’une nouvelle panoplies de phares avant et arrière.

Galerie: Photos espion de la Volkswagen ID.7

20 Photos

L'intérieur représente un changement complet par rapport à la Passat précédente puisque Volkswagen a éliminé la plupart des boutons présents, si bien qu’il peut donner une sensation de vide. Vous accéderez à presque toutes les fonctions disponibles à partir de l'écran tactile, qui mesurera 12,9 pouces même dans le modèle de base. Avec un coût supplémentaire, il peut être augmenté jusqu'à 15 pouces.

En déplaçant le sélecteur de vitesses sur la colonne de direction, les ingénieurs ont pu libérer de l'espace entre les sièges pour une capacité de chargement supplémentaire, dans la même veine que sur l'ID.7. À l'image de la berline électrique, une nouvelle commande sur le côté gauche permet de contrôler les clignotants et les essuie-glaces. Le confort à l’avant peut augmenter en optant pour les nouveaux sièges chauffants, ventilés et massants à réglage électrique, qui peuvent fonctionner dans 14 directions différentes.

Ce gain de taille que nous avons mentionné plus tôt a non seulement augmenté l'espace pour les jambes, mais également la capacité du coffre de 40 litres, ce qui le fait passer à 690 litres avec les sièges arrière relevés. Pliez la banquette et le volume passe à 1 920 litres, soit 140 litres de plus que sur la Passat de huitième génération.

La Passat dit au revoir à l’Allemagne

La gamme de moteurs est complète et comprend un bloc essence hybride doux, pour la première fois dans l'histoire de la Passat. Il s'agit d'une technologie de désactivation du cylindre eTSI de 1,5 litre et d'une puissance de 148 chevaux. Vient ensuite un plus gros 2.0 TSI et ses 201 ch en version traction avant et une configuration plus puissante avec 261 ch combinés à la transmission intégrale 4Motion.

Si vous souhaitez toujours un diesel en 2024, Volkswagen a ce qu'il vous faut avec son 2.0 TDI : les premiers de 121 ch et 148 ch, ou le plus puissant de 190 ch avec traction intégrale. Toutes les versions essence et diesel de la nouvelle Passat transmettent leur puissance à la route via une transmission automatique à double embrayage, à sept rapports.

Ensuite, il y a les hybrides rechargeables (eHybrid). La variante de base offre 201 ch et 350 Newton-mètres de couple tandis que le modèle le plus puissant développe 268 ch et 400 Nm. Ces deux versions reçoivent un TSI de 1,5 litre, une boîte à six vitesses et une batterie de 19,7 kWh offrant jusqu'à 100 kilomètres d'autonomie électrique.

Avec la Passat de nouvelle génération, Volkswagen a mis en place la charge rapide CC à 50 kW pour faire passer la batterie de 10 à 80 % en 25 minutes environ. Avec la batterie gonflée à bloc et un réservoir plein d'essence (de 45 litres), vous pourrez parcourir environ 1 000 kilomètres.

Galerie: La Skoda Superb (2024) à l'épreuve de la route

2 Photos

La Volkswagen Passat 2024 devrait être mise en vente au premier trimestre 2024 et ne sera plus construite en Allemagne puisque la production est transférée à Bratislava, en Slovaquie, où elle sera assemblée aux côtés de la nouvelle Skoda Superb. Contrairement à l’allemande, sa sœur tchèque conservera les styles de carrosserie liftback et familiale.