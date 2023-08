Nous voilà intrigués. Volkswagen a publié un message sur son compte Twitter X pour annoncer une possible renaissance de la Rabbit. Si ce nom ne vous dit rien, il a été utilisé pour la Golf vendue aux États-Unis pendant la première et la cinquième génération. Plus tard, il y a également eu une GTI Rabbit Edition basée sur la Mk7 pour l'année 2019. Deux courtes séquences postées sur la plateforme montrent respectivement un lapin et un garage.

Avec ces images, Volkswagen a lancé le compte à rebours avant ce que nous ne pouvons que présumer être la présentation d'une nouvelle voiture, qu'il s'agisse d'une édition spéciale ou d'un concept.

Il semble que la première soit programmée pour le 3 septembre, un jour avant le début de la journée de presse de l'IAA 2023 de Munich. Cependant, nous ne savons pas si le véhicule sera présent au salon en Allemagne.

L'utilisation du mot "Rabbit" pourrait suggérer que le véhicule est destiné aux États-Unis, mais ces tweets ont été publiés sur la chaîne mondiale et non par VW America. N'oublions pas que le salon de l'automobile de Detroit 2023 se tient également en septembre, ce qui rend la situation un peu confuse.

Pour ce que ça vaut, l'un des hashtags utilisés par le constructeur de Wolfsburg est #OneFuture. Cela nous indique qu'il pourrait s'agir d'une voiture électrique, mais il faut garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une hypothèse que nous formulons à ce stade.

S'il s'agit d'un véhicule électrique, quel pourrait-il être ? Il est trop tôt pour donner un aperçu de la neuvième génération de la Golf, puisque la Mk8.5 n'a pas encore été dévoilée.

La remplaçante tout électrique de la compacte à hayon ne devrait pas arriver avant 2028. Peut-être que VW cherche à faire revivre le nom "Rabbit" pour l’ID.3 GTX ? Peut-être s'agit-il d'une version épicée du concept ID2.all ? Encore une fois, nous ne faisons qu'émettre des hypothèses.

D'autres teasers devraient être publiés dans les jours à venir jusqu'à la probable présentation de dimanche, ce qui est d'ailleurs peu conventionnel de la part de VW de dévoiler une voiture pendant le week-end.