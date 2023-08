Volkswagen a une longue histoire des van aménagés, du célèbre Combi jusqu'à l'ID.Buzz qui surfe sur cette année. La marque a profité du salon du caravaning et du camping-car de Düsseldorf pour dévoiler le California Camper, un concept qui s'éloigne du modèle actuel dérivé du Multivan pour montrer comment elle imagine l'avenir du van aménagé, et notamment son prochain modèle prévu pour 2024.

Plus long et plus large, le Volkswagen California Camper gagne une seconde porte latérale. À l'intérieur, on retrouve une cuisine déplacée par l'arrière par rapport au précédent modèle, ce qui permet de créer une passerelle derrière les sièges. La cuisinière à induction, l'évier, le réfrigérateur et les tiroirs sont accessibles de l'intérieur comme de l'extérieur une fois les portes ouverte. Une cuisinière à gaz est également incluse, et une prise de 230 volts est disponible à l'extérieur.

Grâce à la deuxième porte coulissante, Volkswagen a pu créer trois zones distinctes. La première se trouve sur le côté droit, où les passagers peuvent entrer et sortir pour effectuer leurs tâches quotidiennes tout au long de la semaine, comme c'est le cas dans une fourgonnette. Le week-end, cette zone peut s'associer à une tente ouverte avec un auvent à un seul montant. La zone 3 est de l'autre côté du véhicule, et un auvent peut également être monté pour les repas.

Entre les deux, dans la zone 2, on retrouve la cuisine, nichée entre les sièges avant, qui pivotent à 180 degrés et la banquette arrière qui se transforme en lit. Les sièges sont également facilement amovibles pour plus d'espace, et bien sûr, Volkswagen a prévu un toit relevable en aluminium, sur près de deux mètres. Il est équipé de lumières LED et de prises USB pour l'alimentation électrique, et il est contrôlé par une tablette multifonctions située à l'arrière du véhicule.

Cette tablette permet de gérer tout ce qui est lié l'info-divertissement dans le van, et elle est montée sur un bras pivotant afin de pouvoir être vue sous plusieurs angles. Vous pouvez également tout contrôler via une application pour smartphone, et notamment jouer sur le rétroéclairage à intensité variable sur le pourtour du pavillon dans l'habicacle... ou personnaliser les couleurs d'éclairage des armoires.

Une lampe de table amovible est également intégrée dans la cuisine, et les lampes LED sur les bras de l'auvent permettent aussi d'éclairer l'extérieur du véhicule. Les rangements sont également nombreux, avec de la place derrière les sièges avant, des placards de cuisine imposants un espace de rangement sous l'extension du lit. Volkswagen précise que la place derrière les sièges avant permet d'aménager des équipements comme des toilettes sèches à compost amovibles.

L'autre élément notable est le groupe motopropulseur hybride rechargeable du California Concept. Il s'agit d'une première dans la famille California, bien que Volkswagen ne donne pas de détails sur cette motorisation pour le moment, si ce n'est la promesse de rouler en électrique en milieu urbain. Le prochain California devrait être également proposé avec des motorisations essence et diesel.