La berline Passat telle que la plupart des gens la connaissent est morte, mais la nouvelle Passat Pro porte le flambeau à l'étranger. Il existe un break en Europe et en Chine, Volkswagen lance une bonne vieille berline avec son partenaire local SAIC. Elle sera vendue aux côtés de la Magotan, une autre berline de taille similaire proposée par le biais de la coentreprise FAW-VW.

Cette Passat se distingue du modèle mondial, et pas seulement parce qu'elle se passe du hayon, plus pratique. Montez à bord et vous remarquerez que Volkswagen a doté le passager avant d'un écran d'affichage. Nous sommes habitués à voir des configurations à trois écrans chez les marques haut de gamme du groupe, comme Porsche et Audi, mais ce système se répand désormais sur la marque grand public, ce qui n'est pas forcément une bonne chose.

Non pour les téléphones, oui pour les écrans

Ce troisième écran mesure 11,6 pouces, ce qui le rend plus petit que les 15 pouces du système d'infodivertissement, mais plus grand que le 10,3 pouces du combiné d'instruments numérique. La Passat Pro est la dernière d'une longue série de nouvelles voitures à se passer presque entièrement de commandes classiques. À la place, vous devrez vous fier à cet écran tactile géant qui dépasse du centre du tableau de bord. Si les smartphones sont distrayants, comment se fait-il que cette tablette ne le soit pas ? Cet écran supplémentaire n'aide certainement pas non plus.

Basée sur la même plateforme MQB que le modèle break vendu en Europe, la Passat Pro est plus grande. Elle mesure 5 mètres de long, 1,85 m de large et près de 1,5 m de haut, avec un empattement généreux de 2,87 m. Elle est plus longue de 9 cm au total et de 3 cm entre les essieux avant et arrière. Elle a le même empattement que la Magotan mais elle est légèrement plus longue au final. D'ailleurs, l'autre grande berline que Volkswagen vend en Chine dispose également d'un écran passager avec la nouvelle génération lancée plus tôt cette année.

La Passat persiste

SAIC-VW va commercialiser la Passat Pro avec un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres, qui développe 217 chevaux et 350 Nm de couple. Le quatre cylindres transmet la puissance à l'essieu avant via une transmission automatique à double embrayage, à sept rapports. Un moteur plus petit, de 1,5 litre, développe quant à lui 158 ​​chevaux et 249 Nm de couple.

L'ancienne Passat ne sera pas définitivement abandonnée, car SAIC-VW a l'intention de vendre deux générations différentes de la berline pendant une période indéterminée. Il existe de nombreuses autres berlines disponibles chez la marque allemande en Chine, où les crossovers et les SUV n'ont pas encore complètement pris le dessus (et ne le feront peut-être jamais), comme les Lamando, Phideon, CC, Sagitar, Bora et Lavida.

Après ses débuts publics au salon de l'automobile de Chengdu 2024, la Volkswagen Passat Pro sera vendue en Chine avant la fin de l'année.