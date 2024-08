En Chine, il existe un nouveau SUV électrique qui fait littéralement fureur. Il s'agit du Geely Galaxy E5, un crossover alimenté par batterie de 4,62 mètres de long, en vente dans l'Est du pays pour 15 000 euros.

Ses débuts ont eu lieu officiellement en août et au cours de ses 20 premiers jours de présence sur le marché, il a totalisé plus de 12 000 commandes, soit 600 par jour.

Un véhicule très apprécié

Si vous n'en avez jamais entendu parler, le nouveau SUV "mondial" du groupe Geely a été conçu pour mettre en difficulté le Tesla Model Y, le patron du segement.

Long de 4,62 m (soit 14 cm de moins que le Model Y), large de 1,90 m et haut de 1,67 m, il présente un empattement très généreux de 2,75 mètres et c'est cette dernière caractéristique qui le rend probablement si attrayant auprès des Chinois face aux autres modèles équivalents, combiné à un prix plutôt bas pour cette catégorie de véhicules.

Geely Galaxy E5, l'arrière

En termes de motorisation, on trouve un moteur électrique avant de 218 ch et 320 Nm de couple, qui peut être combiné avec des batteries d'une capacité de 49 ou 60 kWh, avec une autonomie de 440 et 530 km respectivement.

Geely Galaxy E5, l'intérieur

Il s'adapte à tout

Déjà disponible sur différents marchés et avec conduite à droite et à gauche, selon l'entreprise, le modèle est déjà en mesure de répondre aux normes de sécurité élevées de 89 pays, grâce aux systèmes ADAS de dernière génération et aux systèmes de sécurité passive les plus modernes.

On ne sait pas quand il arrivera en Europe, ni avec quelles versions et s'il portera le badge Geely ou non, mais ce qui est sûr, c'est que si les ventes se poursuivent à ce rythme, ce Galaxy E5 ne passera pas inaperçu encore longtemps.