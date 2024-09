Les années 2020 n'ont pas été faciles pour les constructeurs automobiles. Aujourd'hui, le Groupe Volkswagen envisage de prendre des mesures radicales pour réduire ses coûts. Le Groupe allemand envisagerait de fermer deux usines en Allemagne, ce qui ne s'est pas produit depuis la création de l'entreprise, à savoir en 1937.

Selon Autocar, les sites de Dresde et d'Osnabrück sont actuellement à l'étude en tant que candidats à la fermeture. À Osnabrück, l'usine tentaculaire fabrique actuellement les Porsche 718 Boxster et Cayman, des véhicules qui ne seront bientôt plus produits. Cependant, le site de 42 hectares fabrique également le cabriolet Volkswagen T-Roc, le cabriolet grand public le plus populaire d'Europe. Cela dit, il s'agit toujours d'un véhicule de niche, avec 6 110 ventes jusqu'au premier semestre 2024. L'usine de Dresde, plus connue sous le nom de « Transparent Factory », est nettement plus petite. Elle a ouvert ses portes en 2002 pour construire la Phaeton et fabrique actuellement l'ID.3.

Outre les fermetures, le programme de sécurité de l'emploi de l'entreprise fait également l'objet d'un examen minutieux. Établi en 1994, il a été conçu pour prévenir les suppressions d'emplois jusqu'en 2029. Comme vous pouvez l'imaginer, le syndicat allemand IG Metall n'est pas satisfait de tout cela. Thomas Schafer, directeur général de Volkswagen, a déclaré aux médias allemands que la situation était "extrêmement tendue et ne pouvait être surmontée par de simples mesures de réduction des coûts."

Volkswagen "doit maintenant agir de manière décisive", alors que "l'industrie automobile européenne se trouve dans une situation très exigeante et grave", a déclaré Oliver Blume, Président-directeur général de Porsche. "L'environnement économique s'est encore durci et de nouveaux concurrents font leur entrée sur le marché européen", a-t-il ajouté, faisant référence à la nouvelle concurrence chinoise.

Curieusement, cette nouvelle intervient alors que le groupe VW annonce des chiffres de vente largement positifs pour le premier semestre 2024. Le marché européen est en hausse de 1,9 % par rapport à 2023, tandis que les ventes du groupe aux États-Unis ont augmenté de 3 %. En Amérique du Sud, les résultats sont encore meilleurs (15,4 %), mais en Asie, le groupe a enregistré une baisse de 8,2 %.

L'incertitude qui règne sur le marché des véhicules électriques pourrait être à l'origine de cette situation. Les ventes de nombreuses marques se sont ralenties au moment où les plans d'expansion des véhicules électriques ont été lancés, et le groupe VW, qui mise beaucoup sur un avenir entièrement électrique, est en proie à des difficultés. Jusqu'au premier semestre 2024, l'entreprise a enregistré une baisse de 15,2 % des ventes de VE en Europe et de 15,4 % aux États-Unis.