En Europe, Volkswagen prévoit de vendre au moins 80 % de voitures électriques dans sa gamme d'ici 2030. Malgré une croissance du marché plus faible que prévu au cours de la dernière période, les projets du constructeur allemand - annoncés en mars 2023 - restent inchangés. Ce sont les mots de Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen, que nous avons eu l'occasion d'interviewer lors du GTI Fan Fest, le plus grand rassemblement au monde de modèles Volkswagen GTI, qui s'est tenu à Wolfsburg du 26 au 28 juillet.

Ces derniers mois, de nombreux constructeurs ont revu leur stratégie en matière d'électricité. La marque Volkswagen est-elle également en train de revoir ses plans ?

"Nous restons fidèles à notre stratégie en matière de véhicules électriques. Nous restons convaincus que c'est le meilleur moyen de réduire l'impact environnemental de la mobilité."

"Cependant, dans cette phase de transition, il est crucial de disposer d'un éventail de moteurs différents dans sa propre gamme, car les différents marchés dans le monde évoluent à des vitesses différentes. Volkswagen peut compter sur un large choix de moteurs et de sources d'énergie, ce qui permet aux clients de choisir ce qui leur convient le mieux."

Pensez-vous que l'Europe changera d'avis sur les droits imposés aux voitures électriques chinoises ? Si ce n'est pas le cas, quelles seront les conséquences pour le marché ?

"L'ouverture commerciale est vraiment importante en cette période de changement. À mon avis, les droits de douane annoncés par la Commission européenne ne font qu'accroître le protectionnisme et le nationalisme et je ne pense pas qu'ils augmenteront la compétitivité de notre industrie."

"Il faudrait plutôt travailler sur d'autres fronts pour réduire les obstacles et conclure de nouveaux accords commerciaux."

Pendant des décennies, la Golf a été la voiture la plus vendue en Europe. Mais aujourd'hui, le marché préfère les crossovers et les SUV. Pensez-vous que la Golf devrait se transformer en crossover pour survivre ? Ou restera-t-elle fidèle à elle-même ?

"La Golf restera toujours une Golf. Un point c'est tout. Les réactions de nos clients montrent que la version restylée a été bien accueillie telle qu'elle est. En outre, nous avons déjà deux SUV à succès dans le même segment, à savoir le T-Roc et le Tiguan, qui sont leaders en Europe dans cette catégorie."

"Tous deux reprennent certains des points forts de la Golf, tels que la qualité de fabrication, la technologie accessible et intuitive et le design intemporel."

Parlons de l'ambiance de la GTI Fan Fest : qu'est-ce qui rend ce rassemblement si spécial ?

" 'GTI' est désormais un acronyme légendaire dans le monde de l'automobile. Je suis très heureux que Wolfsburg, le cœur battant de notre marque, soit un point de rencontre pour toute la communauté internationale des GTI. Les propriétaires de ces voitures sont parmi les plus fidèles à notre marque et sont très attachés à notre produit. C'est très important pour nous."

"La Fan Fest a été une fête merveilleuse et pleine d'émotion, avec des propriétaires venus des quatre coins de l'Europe et de pays comme le Brésil et l'Afrique du Sud. Nous n'aurions pas pu espérer mieux."

On peut dire que la plupart des propriétaires de GTI sont extrêmement critiques à l'égard des voitures électriques. Comment comptez-vous surmonter la méfiance et les préjugés ?

"Les propriétaires de GTI sont très attachés à leur voiture et à son caractère sportif. Cette abréviation est un véritable trésor pour nous et pour l'ensemble du monde automobile, et notre objectif est de la rendre encore plus forte dans un avenir proche."

"Bientôt, nous ferons passer l'esprit de l'ADN à l'ère électrique, tout en conservant les caractéristiques de reconnaissabilité, d'iconicité et de capacité à susciter des émotions. Le concept ID. GTI représente le mieux ce qui nous attend et les réactions que nous avons eues jusqu'à présent ont été très positives."

Volkswagen ID.GTI Concept

Quels sont les aspects qui définiront les futures GTI électriques ?

"Tout d'abord, des performances élevées et un design emblématique. En ce qui concerne l'expérience de conduite, je peux dire que le châssis et la suspension seront à un niveau encore plus élevé. En outre, les propriétaires bénéficieront d'un son spécifique (le « GTI e-sound ») et d'une expérience utilisateur dédiée d'un point de vue technologique."

"Par essence, la GTI sera encore plus excitante à vivre et à conduire. En bref, notre objectif est de produire une voiture qui soit plus qu'une simple performance."