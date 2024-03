Le moment est enfin venu : Volkswagen présente en première mondiale la sportive ID.3 GTX, le nouveau modèle haut de gamme de la série qui commence avec la version de 210 kW (286 ch) et qui s’étend jusqu’à 240 kW (326 ch), faisant de la voiture de sport électrique compacte le plus puissant modèle électrique présenté par Volkswagen jusqu'à présent.

Avec sa propulsion arrière, la configuration de la carrosserie et du châssis fait mouche : selon Volkswagen, avec la nouvelle batterie de 79 kWh (net) positionnée au centre du véhicule (précisément), cette ID.3 GTX offre un centre de gravité bas et sportif.

L’attente sera courte

D'un point de vue esthétique, les modèles GTX se caractérisent par plus de sportivité et les formes standards sont considérablement élargies même si l’aspect un peu rondouillet de cette version "GTX" de l’ID.3 laisse sur sa faim bien qu’elle ressemble aux autres ID. La voiture est dotée d’une toute nouvelle génération de systèmes d'infodivertissement et elle sera lancée (ainsi que la version Performance) dans le courant de l’année. Kai Grünitz, membre du conseil d'administration de la marque Volkswagen pour le développement technique, a déclaré :

"À mon sens, la nouvelle ID.3 GTX Performance, avec sa puissance accrue et qui ne se fait pas attendre, est le pendant électrique de notre voiture de sport emblématique de voiture compacte : la Golf GTI Clubsport ".

286 ou 326 ch : à vous de choisir

L'ID.3 GTX utilise la même nouvelle unité qui équipe également les ID.4 et ID.5 de dernière génération ainsi que l’ID.7 : un moteur synchrone à aimant permanent (PSM), connu sous le nom de APP550. La particularité de l'ID.3 GTX est qu’elle est proposée pour la première fois non seulement avec 210 kW, mais aussi avec 240 kW, comme expliqué précédemment. Dans les deux niveaux de puissance, le moteur électrique développe un couple maximal de 545 Nm, dépassant la puissance de traction des moteurs V6 turbo Volkswagen les plus puissants. Ces moteurs propulsent l'ID.3 à 100 km/h en 6,0 secondes (GTX) et 5,6 secondes (GTX Performance).

La vitesse de pointe est limitée à 180 km/h (GTX) et 200 km/h (GTX Performance) tandis que la voiture peut être rechargée sur des bornes rapide DC jusqu'à 175 kW (la valeur attendue). En 26 minutes environ, la batterie grime de 10 à 80% avec cette puissance. L'autonomie combinée WLTP de l'ID.3 GTX devrait être d'environ 600 km.

La GTX à l'intérieur

De nombreuses fonctionnalités spécifiques aux GTX personnalisent l'intérieur de l’ID.3 dans cette version. Les sièges sport de série (en tissu et simili cuir) sont équipés de surpiqûres décoratives rouges et de l’inscription GTX perforée sur les dossiers avant. Des sièges ergoActive personnalisés au design GTX sont également disponibles en option. Les sièges avant sont réglables de manière électrique et le volant sport multifonction de toutes les versions GTX se caractérise également par des surpiqûres de rouges et une application de la même couleur sur le verrou inférieur du volant.

Parallèlement aux débuts des nouveaux modèles GTX, toute la gamme de modèles ID.3 reçoit plusieurs innovations dans l'habitacle. Le système d'infodivertissement a été entièrement repensé puisque la nouvelle génération présente un écran tactile nettement plus grand (diagonale : 32,8 cm) et une nouvelle structure de menus. De plus, le levier de vitesses a été détaché du boîtier du "Digital Cockpit" amélioré et conçu séparément comme levier sur la colonne de direction, comme sur l'ID.7 et le Tiguan par exemple.

Cela crée de l'espace pour un écran d'infodivertissement plus grand. Le nouvel assistant vocal IDA fonctionne également par la voix et il a été conçu non seulement pour permettre le contrôle de nombreuses fonctions du véhicule, mais également pour répondre à des questions spécifiques sur tous les sujets imaginables, car il accède à des bases de données en ligne telles que Wikipédia et intègre également ChatGPT comme nouvelle fonctionnalité. Une autre nouveauté de la gamme est une application de "bien-être", qui utilise des programmes préconfigurés pour ajuster diverses fonctions du véhicule afin d'améliorer le bien-être pendant la conduite ou la recharge. Vachement sportif tout ça...