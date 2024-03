L'année 2024 commence avec un modèle badgé "GTX" pour Volkswagen. Juste un mois après la première mondiale du nouvel ID.7 Tourer, l'ID.7 GTX Tourer de 250 kW (340 ch) fait désormais ses débuts tout comme la nouvelle génération d'ID.4 GTX et ID.5 GTX qui a également été lancée à l'automne 2023.

La GTX a été conçue par Volkswagen comme une marque de produits indépendante dans le style des modèles emblématiques GTI, mais électrique. L'ID.7 GTX Tourer présente un argument de vente particulièrement unique : il s'agit de la plus puissante de toutes les voitures particulières Volkswagen construites à ce jour.

Transmission intégrale et 340 ch

L'ID.7 GTX Tourer, limitée à 180 km/h, est équipée de série d'une transmission intégrale électrique à double moteur (4MOTION). Un moteur électrique séparé entraîne l’essieu avant et un moteur électrique séparé fait de même avec l’essieu arrière. Les deux fournissent une puissance de 250 kW (soit 340 ch), ce qui représente 40 kW (54 ch) de plus que l'ID.7 Tourer (voir ci-dessous) à propulsion arrière.

Galerie: Volkswagen ID.7 Tourer 2024

16 Photos

Une nouvelle batterie lithium-ion d'une capacité énergétique de 86 kWh (net) est placée sous la carrosserie. Elle peut être chargée avec une puissance allant jusqu’à 200 kW sur les bornes de recharge rapide DC. Cela signifie que, dans des conditions idéales, la batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en moins de 30 minutes.

La signature GTX

L'avant de l'ID.7 GTX Tourer se distingue des autres modèles de la gamme par le pare-chocs séparé avec une calandre en nid d'abeille et les graphismes lumineux typiques des voitures GTX. Tous les éléments noirs ont également une finition brillante. Cela s'applique également aux sur les côtés et à la partie inférieure du pare-chocs arrière au design typique de GTX.

Les bords extérieurs du toit sont également toujours noirs, et peuvent obtenir une finition en "argent mat". Les nouvelles jantes en alliage "Skagen" de 20 pouces sont aussi coordonnées au design GTX. Une nouvelle jante en alliage de 21 pouces suivra en option. L'intérieur est agrémenté d'équipements tels que des sièges personnalisés (chauffants à l'avant) avec la description GTX perforée dans les dossiers et le volant multifonction spécifique GTX avec des surpiqûres rouges.

Un grand espace de chargement

La nouvelle ID.7 GTX Tourer allie une sportivité maximale avec un espace de stockage également de grande envergure. Chargé jusqu'aux dossiers de la première rangée de sièges (toit surélevé avec filet de séparation pour bagages), un volume de 1 714 litres est disponible. La capacité avec cinq personnes à bord, chargées à hauteur du dossier de la banquette arrière, est de 605 litres (dossier de la banquette arrière en position de chargement verticale). De plus, la capacité de remorquage maximale (freinage sur une pente de 8 %) passe de 1 000 à 1 400 kg grâce à la transmission intégrale 4MOTION.

Le plancher du coffre mesure 1 075 mm de longueur jusqu'à la banquette arrière. Si les dossiers des sièges arrière sont rabattus, la longueur du compartiment de chargement augmente jusqu'à 1 948 mm. La largeur maximale entre les passages de roues est de 1 000 mm. Comme pour l’ID.7 classique, le toit panoramique "Smart Glass" en option est également disponible pour la nouvelle ID.7 Tourer et donc également pour la version GTX.

En plus des personnalisations de la GTX, l'équipement standard étendu de l'ID.7 GTX Tourer comprend des phares matriciels à LED, des logos de la marque allemande lumineux à l'avant et à l'arrière, ainsi qu’un éclairage d'ambiance de 30 couleurs. L'ID.7 GTX Tourer est également équipé, de série, de détails tels que l'affichage tête haute en réalité augmentée, l'assistant vocal IDA avec ChatGPT, la climatisation automatique, le système de verrouillage et de démarrage sans clé ainsi que l’antivol et les systèmes d’alarme.

La "Wellness App" est une nouveauté du programme ID.7. Elle peut être utilisée pour ajuster diverses fonctions du véhicule grâce à des programmes préconfigurés qui sont censés améliorer le bien-être pendant la conduite ou les pauses. En fonction de l'équipement du véhicule, l'application utilise des fonctions telles que l'éclairage d'ambiance, la sonorisation, la climatisation, le toit panoramique, la climatisation des sièges et le massage de ces derniers. Les compositeurs ont développé des paysages sonores spécifiques à cet effet. Les préventes de l’ID.7 GTX Tourer débuteront au printemps.