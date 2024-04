Le nouveau Volkswagen T-Roc n'est pas encore né, mais il a déjà un héritage important. Selon les fuites en provenance de Wolfsburg ces derniers mois, la prochaine génération sera la dernière avec un moteur à combustion, avant la transition progressive vers le tout électrique.

Prévu pour 2025, le futur T-Roc tentera de répéter le succès du modèle actuel, qui est l'un des plus vendus de sa catégorie. Voici à quoi il pourrait ressembler.

À l'école du Tiguan

En se basant sur les premières maquettes aperçues ces derniers mois et en s'inspirant des dernières évolutions stylistiques des modèles de la gamme, nous avons tenté d'imaginer à quoi pourrait ressembler le nouveau T-Roc.

Le rendu montre une grande calandre en sablier et une fine calandre avec un profil à LED, rappelant ce que nous avons vu sur le nouveau Tiguan. Les phares (probablement à LED Matrix) rappellent également ceux du grand "frère", tandis que les fentes verticales dans le pare-chocs augmentent le dynamisme général de la voiture.

Volkswagen T-Roc (2025), il render di Motor1.com

D'une manière générale, les proportions du T-Roc devraient rester similaires, avec des flancs massifs et un arrière carré, bien qu'un peu plus long. En effet, il n'est pas exclu que la future Volkswagen augmente légèrement ses dimensions pour offrir plus d'espace aux passagers et aux bagages, avec une longueur qui pourrait dépasser 4,30 m contre 4,24 m actuellement.

Il sera électrifié (mais pas électrique)

En ce qui concerne les moteurs, le nouveau T-Roc (construit sur une version modifiée de la plateforme MQB Evo) devrait adopter certains des moteurs présents sur les Golf et Tiguan restylés, tous évolués pour répondre aux normes Euro 7. Parmi ceux-ci, les moteurs à essence 1.0 et mild hybrid de 115, 131 et 150 ch sont plus que probables, capables de garantir une bonne dose de verve au SUV allemand.

Volkswagen T-Roc, il modello attuale

Parmi les diesels, seule la variante 2.0 TDI de 150 ch a pu être confirmée, tandis que parmi les déclinaisons plus sportives, l'avenir du R avec (au moins) 310 ch est encore incertain. Plus que tout, le constructeur allemand pourrait inaugurer des motorisations hybrides rechargeables sur le T-Roc. Parmi celles-ci, le 1,5 litre avec une batterie de 19,7 kWh pour 204 ch et une autonomie électrique d'environ 100 km pourrait être adopté.

La présence d'une variante 100 % électrique, qui serait en concurrence interne avec des modèles tels que l'ID.3 et l'ID.4, est toutefois plus difficile à envisager.

Les versions avec boîtes de vitesses manuelles à 6 rapports et automatiques à double embrayage à 7 rapports devraient toujours être présentes dans la gamme Volkswagen .