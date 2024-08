Longueur : 4,630 mètres

: 4,630 mètres Largeur : 1,870 mètre

: 1,870 mètre Hauteur : 1,620 mètre

: 1,620 mètre Empattement : 2,760 mètres

: 2,760 mètres Compartiment à bagages : 572/1 510 litres

D'un coupé classique à deux portes à un SUV électrique, qui ne conserve que la lunette arrière de son ancêtre, la nouvelle Ford Capri est une voiture complètement différente, un enfant de notre temps. Un coupé SUV exclusivement électrique, avec une mécanique dédiée signée Volkswagen, cette plateforme MEB qui est la base de nombreux modèles du groupe allemand.

Malgré ses proportions, la Ford Capri 2024 offre un bon espace à bord, tant pour les passagers que pour les bagages, avec des dimensions moyennes de SUV qui n'en font pas pour autant un modèle de taille XXL.

Ford Capri, dimensions

Le Ford Capri mesure 4,63 mètres de long, proche de modèles comme le Ford Kuga ou le Honda CR-V, avec une largeur de 1,87 mètre, une hauteur de 1,62 mètre et un empattement, c'est-à-dire la distance entre les centres des roues avant et arrière, de 2,76 mètres. Tout cela au profit de l'habitabilité, même pour les passagers de grande taille.

Ford Capri 2024

Ford Capri, habitabilité et coffre

L'utilisation d'une plateforme dédiée aux voitures électriques permet à la Ford Capri de bien exploiter l'espace, offrant de nombreux centimètres à tous les occupants, même en hauteur avec le toit descendant qui n'exige pas de sacrifices particuliers de la part des personnes de grande taille.

La petite lunette arrière et les montants particulièrement massifs compromettent cependant la luminosité de l'habitacle. La forme des sièges est régulière et l'absence de tunnel de transmission permet en revanche à ceux qui sont assis au milieu de bénéficier d'un bon confort.

Ford Capri 2024, l'intérieur Ford Capri 2024, le coffre

A l'avant, le tunnel central est large et dissimule à l'intérieur un puits de 17 litres où l'on peut ranger de nombreux objets. Le coffre a des formes régulières et offre une capacité allant d'un minimum de 572 litres à un maximum de 1 510 litres.

Ford Capri, des concurrents aux dimensions similaires

En ce qui concerne les SUV coupés électriques, la liste des concurrents de Ford comprend le Volkswagen ID.5, le Skoda Enyaq Coupé, l'Audi Q4 e-tron Sportback et la Cupra Tavascan, avec lesquels la Ford Capri partage la plateforme, et le BMX X2/iX2, le seul disponible avec des groupes motopropulseurs à la fois thermiques et à batterie. La Citroën C4 X et la Renault Arkana élargissent notre regard aux modèles à motorisation traditionnelle ou électrifiée.