« La vôtre sait-elle nager aussi ? » C'est peut-être la dernière question que l'on s'attend à trouver dans un article sur l'automobile. Mais aujourd'hui, nous avons une réponse surprenante. Aucune des 35 millions de Golf livrées à ce jour ne peut nager dans l'eau, malgré les 50 ans qui se sont écoulés. Seule l'une d'entre elles, en revanche, peut rouler sur l'eau.

Il semble que le Dr Ernst Fiala se soit également posé la question au début de cet article et qu'il se soit mis au travail avec son équipe de quatre personnes pour apprendre à nager à la voiture compacte. Il est intéressant de noter que le concept See-Golf de Volkswagen n'est pas le premier du genre. Avec la Volkswagen Type 166 Schwimmwagen, l'entreprise de Wolfsburg a montré il y a plusieurs années que les voitures pouvaient également nager.

Galerie: VW See-Golf (1983)

5 Photos Volkswagen

Mais l'idée d'apprendre à nager à la Golf avait un arrière-plan scientifique : il s'agissait de recueillir des informations techniques sur le comportement du moteur quatre cylindres de 1,8 litre et 150 chevaux sous une charge constante et avec un faible refroidissement.

L'équipe de Fiala a travaillé sur la See-Golf pendant trois ans. Une Golf Cabriolet a servi de base, sur laquelle deux grandes bouées ont été montées. Grâce à un dispositif hydraulique, ces pontons peuvent être sortis de l'eau. Cette structure monstrueuse devrait permettre de rouler à 140 km/h sur terre. Cependant, vous aurez probablement besoin d'un espace pour garer deux voitures.

Volkswagen VW See-Golf (1983)

La coque et l'unité motrice sont scellées pour les protéger des infiltrations d'eau et l'intérieur est recouvert de cuir facile à entretenir. Un arbre indépendant de l'essieu a été utilisé pour entraîner l'hélice et une vitesse de 22 nœuds, soit environ 40 km/h, a été atteinte sur l'eau.

Des tests ont été effectués sur des réservoirs locaux et dans la baie de Kiel avant que cet étrange véhicule ne se rende à la réunion GTI de 1983 au lac Wörthersee pour être présenté à un public plus large. Par respect pour le contexte scientifique, nous passerons sous silence les efforts déployés pour avoir l'air extrêmement cool lors de ce rassemblement automobile légendaire.