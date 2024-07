Il n'y a qu'un seul endroit au monde où l'on peut voir plus de 700 Volkswagen sportives réunies. Il s'agit du GTI Fan Fest, l'événement incontournable pour les fans de la marque allemande.

Un événement qui, au fil des éditions, a gagné en popularité dans le monde entier et qui, cette année, n'a pas manqué de susciter l'enthousiasme. Devant la Volkswagen Arena de Wolfsburg, à deux pas du siège de la marque, des centaines de modèles, des plus historiques aux plus modernes, pour la plupart personnalisés par leurs propriétaires, se sont donné rendez-vous.

Et même si vous ne possédez pas de GTI (ou de R), vous êtes le bienvenu. Des centaines de fans « ordinaires » sont venus en Allemagne depuis des pays comme le Brésil et l'Afrique du Sud pour vivre l'ambiance de la Fan Fest. Et nous y étions aussi.

Une atmosphère festive

La fête a commencé dès le matin, avec des dizaines de Golf et de Polo de toutes les générations à l'extérieur du site allemand. Après l'entrée « officielle » de la Fan Fest, il y avait des exposants - comme des sociétés de pièces détachées et de tuning - et l'omniprésent coin merchandising.

C'est là que nous avons vu des modèles vraiment farfelus, comme une Golf IV de 1998 « révolutionnée » par un préparateur suédois avec un cinq cylindres 2.1 de plus de 900 ch. Un véritable monstre prêt à prendre la route, avec divers composants de l'Audi RS 2 et de la S1 Sport Quattro. Et puis il y a eu toutes les générations Clubsport, R32 et R.

Volkswagen GTI Fan Fest 2024

Entre raretés et créations insolites

Le véritable cœur de la Fan Fest se trouvait toutefois dans les parkings autour de l'arène. Des centaines de Golf, Polo, Up ! et Scirocco (et bien d'autres) y circulent, en provenance des quatre coins de l'Europe. Parmi eux, nous avons pu voir de près des voitures super personnalisées, de l'esthétique à la mécanique.

Certaines étaient des créations très étranges, comme une Golf II suisse beige avec une mini caravane dérivée d'une Golf II (à l'intérieur de laquelle se trouvait une station de jeu permettant de conduire virtuellement sur PlayStation 3 une... Golf II beige).

Motor1.com Volkswagen GTI Fan Fest 2024

En parcourant le parking, nous avons également rencontré une Golf Mk 5 GTI convertie pour le camping et l'une des 2 600 Polo R WRC jamais produites, la Polo de série la plus puissante de tous les temps avec son 2.0 TSI de 220 ch. Pour ajouter de la couleur et du son à l'ambiance, il y avait une station spéciale avec des rouleaux pour mesurer la puissance de son propre modèle.

Les concepts

Outre les innombrables Volkswagen personnalisées et réglées par des préparateurs spécialisés, l'espace d'exposition officiel de la marque accueillait la Golf GTI Clubsport restylée, équipée du 2.0 TSI de 300 ch et capable d'atteindre une vitesse de pointe de 267 km/h avec le pack Race. Il s'agit de l'une des GTI de série les plus puissantes jamais construites et nous pourrons la voir en Italie dans les prochains mois.

Volkswagen GTI Fan Fest 2024, le coin des concepts Volkswagen GTI Fan Fest 2024, les modèles de course et le concept ID.R

Volkswagen a également présenté son futur avec l'ID.GTI, un concept basé sur l'ID.2 qui préfigure la version sportive de l'électrique « pour le peuple » du constructeur allemand. Ses caractéristiques techniques n'ont pas encore été dévoilées, mais déjà de visu, elle véhicule l'image typique de la GTI. De l'habillage rouge au kit carrosserie large et imposant, ce prototype semble déjà posséder une partie de l'ADN sportif qui distingue ces modèles depuis plus de décennies.

En ce qui concerne les concepts, sur le même stand consacré à l'ID.GTI, il y avait quelques joyaux du passé récent comme la GTI Roadster, un prototype d'abord réalisé pour le monde virtuel de Gran Turismo et ensuite produit en « chair et en os ». Il s'agit d'un modèle de 503 ch, capable d'atteindre 310 km/h, associé à la Golf Vision, un autre concept époustouflant, avec un empattement allongé et le même V6 3.0, toujours avec plus de 500 ch.

Bref, le passé, le présent et le futur se sont côtoyés à Wolfsburg, dans ce qui fut la plus grande fête de Volkswagen en 2024.