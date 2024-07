La future gamme Volkswagen comprendra également un modèle ultra-compact. Il s'appellera ID.1 et sera l'héritier indirect de la Up !, la petite voiture de Wolfsburg récemment retirée du marché après 12 ans de carrière.

Ce bébé électrique devrait arriver chez les concessionnaires vers 2027 et sera le premier d'une série de modèles compacts du groupe Volkswagen, qui sera enrichie par les débuts de versions similaires des marques Skoda, Cupra et Seat.

Premiers indices

Sur la base des premières informations et des déclarations officielles de Volkswagen, nous avons essayé d'imaginer à quoi ressemblerait l'ID.1 dans notre rendu.

Comme l'a déjà admis Kai Grünitz, directeur technique pour le développement du nouveau modèle, cette Volkswagen reprendra certains éléments de design et certaines caractéristiques esthétiques. Selon le dirigeant, l'ID.1 « conservera la fonctionnalité typique d'une Volkswagen », tout en affichant un prix de vente d'environ 20 000 euros.

Volkswagen ID.1 (2027), rendu par Motor1.com

La petite électrique devrait être construite sur une toute nouvelle plateforme, différente de la MEB sur laquelle sera basée la plus grande ID.2. Selon toute vraisemblance, pour réduire les coûts de production, l'architecture n'inclura pas de systèmes avancés d'aide à la conduite. Et il est tout aussi probable que l'intérieur sera davantage axé sur la polyvalence que sur la technologie.

En fait, il est possible que le système d'infodivertissement soit remplacé par une station permettant de connecter son smartphone et de l'utiliser pour la navigation et les fonctions multimédias, comme sur la Up !

La ville est son habitat

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, il est encore trop tôt pour parler de spécifications précises. En tout état de cause, nous nous attendons à des batteries plutôt compactes (d'une capacité d'environ 40 kWh), pour une autonomie d'environ 250-300 km, étant donné qu'il s'agit d'une voiture conçue principalement pour la conduite en ville.

Volkswagen ID.1 (2027), le rendu de Motor1.com.

Compte tenu des prix de catalogue plutôt bas, Volkswagen ne s'attend pas à de gros bénéfices avec ce modèle. L'ID.1 devrait surtout être une sorte de carte de visite de la marque auprès des jeunes clients, dans le but de les fidéliser au fil du temps.