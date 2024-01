La famille des voitures électriques Volkswagen est destinée à s'agrandir de plus en plus à l'avenir, et pas seulement vers le haut de la liste. Bien au contraire. Nous savons que Wolfsburg travaille sur l'ID.2, une voiture électrique à moins de 25 000 euros dont la taille est similaire à celle de la Polo. Mais elle ne sera pas la porte d'entrée de l'univers électrique de VW.

Selon Autocar, Volkswagen commence également à développer un modèle encore plus petit, connu pour l'instant sous le nom d'ID.1, qui arrivera entre 2026 et 2027 avec un prix de base inférieur à 20 000 euros.

Ce que nous savons

Volkswagen semble donc vouloir entrer de manière décisive dans la "course" aux voitures électriques abordables, après avoir commencé dans le segment compact avec l'ID.3 et s'être développé, en taille et en prix, avec l'ID.4, l'ID.5, l'ID.Buzz et la plus récente ID.7.

La concurrence sera rude entre les petites citadines électriques

Le regard va désormais se porter vers le bas de la liste, afin de séduire de plus en plus d'automobilistes sans sacrifier la qualité et la technologie, notamment au niveau du groupe motopropulseur. Il n'y a pas encore de détails sur la mécanique, mais la Volkswagen ID.1 utilisera vraisemblablement la plateforme MEB comme la version d'entrée de gamme de l'ID.2, avec une traction avant pour réduire les coûts et augmenter l'espace à bord.

Une fois sur le marché, la Volkswagen ID.1 sera en concurrence avec d'autres modèles électriques "low cost" tels que la Renault Twingo, la Fiat Panda, la Citroën C3, etc. En fait, selon les rumeurs, elle serait légèrement plus longue que la Up ! qui mesure 3,6 mètres.

Il a été révélé que la Renault Twingo fera son retour en 2025 en tant que véhicule entièrement électrique, reposant sur une plateforme dédiée aux VE et conçue par Ampere. Le business unit spécialisée dans le développement et la production des véhicules électriques du Groupe. Ce qui réjouira particulièrement les amateurs de cette petite voiture française, c'est son nouveau design : la Twingo renaîtra sous la forme d'un petit monospace.