La gamme Volkswagen s'enrichit de la nouvelle finition Edition Plus. Dédiée aux Polo, Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan et Touran, cette nouvelle version offre un ensemble d'équipements assez complet pour un supplément de prix de 200 euros par rapport à la finition Life (appelée Business sur le Touran).

Voici les équipements spécifiques aux différents modèles.

Les changements apportés à la Polo, au T-Cross et au Taigo

En commençant par la Polo, sur le modèle compact de Wolfsburg, l'Edition Plus ajoute une caméra de recul, des vitres arrière teintées et une climatisation automatique bizone avec commandes tactiles. Selon le constructeur, l'économie pour le client est de 850 euros (30 euros de moins par mois si vous choisissez la formule financière Volkswagen Value Project sur 36 mois).

Volkswagen Polo Volkswagen T-Cross restyling Volkswagen Taigo

Le T-Cross, qui a fait l'objet d'un récent restylage, est équipé de jantes en alliage de 17 pouces, d'une peinture métallisée, de vitres arrière surteintées, du système Keyless sans clé, d'une caméra de recul et du Pack Light & Vision Plus, d'un capteur de pluie pour les essuie-glaces et du système d'extinction automatique des feux de route Light Assist. Dans ce cas, l'économie est de 2 100 euros sur le prix catalogue et de 80 euros sur la mensualité.

Le Taigo Edition Plus ajoute les mêmes accessoires à l'équipement de série du Life que le T-Cross Edition Plus. Dans ce cas, l'économie pour le client sur le prix catalogue des accessoires individuels est de 2 200 euros, tandis que l'économie en cas de choix de la formule financière Volkswagen Value Project 36 mois est d'environ 80 euros par mois par rapport à un Taigo Life avec le même équipement.

Équipement du T-Roc, du Tiguan et du Touran

En ce qui concerne le T-Roc, l'Edition Plus complète l'équipement du Life avec des jantes en alliage de 17 pouces, une peinture métallisée, des vitres arrière teintées, un système sans clé et une caméra de recul, ce qui permet d'économiser 2 600 euros sur le prix de vente et 100 euros sur la mensualité.

Le Tiguan revisité est l'un des modèles les plus riches de la finition Edition Plus, qui ajoute les options suivantes : jantes en alliage de 17 pouces, peinture métallisée et phares avant IQ.Light LED Performance (avec réglage dynamique de la profondeur de champ et éclairage d'angle, feux All Weather, de virage et d'autoroute, blocs optiques arrière à LED à effet 3D, bandes lumineuses entre les phares avant et sur les poignées de porte).

Volkswagen Tiguan Volkswagen T-Roc Volkswagen Touran

À cela s'ajoutent le Pack Confort (ouverture/fermeture des portes et démarrage sans clé, mémoire de stationnement, ouverture du coffre par capteur et verrouillage électrique intelligent par bouton-poussoir, système antivol avec contrôle volumétrique, alarme acoustique et protection de la remorque, dispositif de sécurité Safelock) et le Pack Style (baguettes et rails de porte chromés, vitres arrière surteintées).

Au total, Volkswagen annonce une économie de 4 800 euros et de 200 euros sur la mensualité.

Enfin, le Touran ajoute un certain nombre d'options à la finition Business, notamment des jantes en alliage de 17 pouces, une peinture métallisée, le Pack Easy Open & Close (ouverture/fermeture des portes et démarrage sans clé, ouverture du coffre par capteur et verrouillage électrique à distance), la caméra de recul Rear View, les phares à LED avec réglage dynamique de la profondeur et éclairage dynamique dans les virages, les sièges avant chauffants, l'antivol volumétrique avec verrouillage centralisé sécurisé.

Dans ce cas, l'économie pour le client sur le prix catalogue des différents accessoires est de 5 800 euros, tandis que l'avantage en cas de choix de la formule financière Volkswagen Value Project sur 36 mois est d'environ 200 euros par mois par rapport à un Touran Business avec le même équipement.