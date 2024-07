Les ventes de voitures neuves en Europe n'ont augmenté que légèrement depuis le début de l'année 2024, atteignant +4,4 % par rapport à 2023 et enregistrant un modeste +3 % pour le seul mois de juin.

Selon les données fournies par Jato Dynamics pour 28 pays européens, 6 847 842 voitures ont été immatriculées entre janvier et juin 2024, contre 6 559 213 voitures au premier semestre 2023.

Ce résultat est dû à la combinaison d'une contraction des ventes de voitures électriques populaires telles que la Tesla Model Y (-26% sur six mois) et de la croissance de modèles plus « traditionnels » tels que la Dacia Sandero (+16%) et la Volkswagen Golf (+43%).

Voitures les plus vendues en Europe

Mais avant d'en venir au classement général des voitures les plus vendues au premier semestre 2024, commençons par les modèles électriques et hybrides rechargeables. Au premier semestre de cette année, la reine des électriques reste la Tesla Model Y avec 101 181 unités, en baisse de 23 %, suivie de la Tesla Model 3 restylée (58 400 unités, +37 %) et de la Volvo EX30 qui, avec 36 980 immatriculations, est la meilleure des nouvelles BEV.

Parmi les hybrides rechargeables, le Volvo XC60 domine (29 903, +42%) devant le Ford Kuga en déclin (20 848, -21%) et le BMW X1 (17 669, +59%).

Dacia Sandero Stepway Volkswagen Golf Renault Clio

Au classement général janvier-juin 2024, c'est toutefois la Dacia Sandero qui arrive en tête avec 143 596 voitures immatriculées et +16% par rapport à la même période en 2023. En deuxième position et faisant un net retour, on retrouve la Volkswagen Golf avec 126 993 unités (+43%), tandis que la Renault Clio (114 623, +15%) occupe la troisième place.

Voitures les plus vendues en Europe janvier-juin 2024