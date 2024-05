L'année dernière, quelque 9,6 millions de voitures électriques ont été vendues dans le monde. Ce total exclut les hybrides rechargeables et les voitures à prolongateur d'autonomie, ainsi que les voitures à hydrogène. Le nombre de BEV a augmenté de 30 % depuis 2022, ce qui n'est pas négligeable compte tenu des difficultés que connaît actuellement le secteur.

La croissance a été possible principalement grâce à la Chine, qui a stimulé les NEV (New Energy Vehicles), puis l'Europe, les États-Unis, la Corée du Sud et d'autres petits marchés, tels que la Thaïlande, l'Inde et quelques marchés d'Amérique latine, ont apporté leur contribution.

L'adoption de la voiture électrique se fait donc à deux vitesses différentes : la vitesse chinoise, où il est pratiquement obligatoire d'acheter et de conduire une voiture électrique (principalement en raison des complications bureaucratiques liées à l'achat d'une voiture thermique), et la vitesse non chinoise, où les doutes sur le potentiel économique et social d'une voiture 100 % électrique sont de plus en plus nombreux.

Tesla en tête du classement mondial

Comme prévu dans un article publié en janvier, Tesla (et non BYD) a été confirmé comme le premier constructeur mondial de voitures électriques en 2023. La marque américaine a livré près de 1,81 million d'unités dans le monde, passant de 17,8 % à 18,9 % de part de marché mondiale des BEV, principalement grâce au succès du Model Y sur tous les marchés.

La société chinoise BYD a occupé la deuxième place, mais a enregistré une augmentation plus importante de sa part de marché en vendant 1,57 million de voitures électriques, soit 80 % de plus qu'en 2022. Outre ses bonnes performances en Chine, BYD a obtenu d'excellents résultats sur des marchés tels que l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Elle est également arrivée en Europe avec la BYD Atto 3.

Les dix premiers constructeurs de voitures électriques en 2023 (ventes mondiales de voitures purement électriques)

En Chine, BYD est très populaire, principalement grâce au succès de Han (elle est présente dans pratiquement toutes les rues de Pékin et de Shanghai), de Song et de Qin. La part de BYD sur le marché mondial des BEV est passée de 11,9 % en 2022 à 16,4 % en 2023.

En troisième position, on trouve le groupe Volkswagen avec 769 000 unités. Ici, l'augmentation de la part a été plus modérée, passant de 7,9 % en 2022 à 8 % en 2023.

Alors que les modèles ID de Volkswagen ont connu des difficultés en Chine et aux États-Unis, et dans une certaine mesure en Europe, Audi a obtenu de bons résultats avec ses modèles e-tron, mais n'a pas atteint les résultats enregistrés par BMW et Mercedes. Il convient également de noter que si la Chine représente 52 % des ventes mondiales de BEV, les modèles purement électriques du groupe Volkswagen ne représentent que 23 % du total.

BMW a dépassé Stellantis

BMW Group, le 13e groupe mondial, a vendu plus de voitures électriques que Stellantis, le 4e groupe mondial.

Le constructeur allemand a livré 376 000 BEV contre 323 300 Stellantis. Mercedes vient ensuite, avec 315 300 unités, soit 95 % de plus qu'en 2022.

Les dix premières marques de voitures électriques en 2023 (ventes mondiales de voitures purement électriques)

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.