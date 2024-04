Tesla s'apprête à lancer la Model 3 la plus puissante de tous les temps. La nouvelle de ce nouveau modèle Performance, qui s'appellera probablement "Performance Plaid" ou, encore plus probablement, "Performance Ludicrous", a fait l'objet d'une fuite le 1er avril, à tel point que de nombreuses personnes ont cru à une blague. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute quant à l'imminence du dévoilement du nouveau modèle.

Il semblerait que Tesla Malibu, le concessionnaire officiel de la marque basé dans la célèbre ville californienne, ait organisé un événement privé pour présenter en avant-première le nouveau modèle à une clientèle triée sur le volet, avant même que l'entreprise ne l'annonce. Mais tout s'est retrouvé sur internet (ce qui était prévisible) et tout le monde sait désormais que Tesla a bel et bien développé la version haute performance de sa célèbre berline.

La rencontre avec les clients potentiels

Le fait qu'il s'agisse d'une version sportive basée sur la nouvelle Tesla Model 3 (celle issue du projet Highland) ressort clairement d'un certain nombre de détails. Le becquet de coffre affleurant noir, par exemple, l'habillage sport, les jantes spécialement conçues et un badge qui en dit long. Il s'agit du même que celui que l'on trouve sur les Model S et Model X Plaid et dont le graphisme fait référence au film "Spaceballs" qui a inspiré Elon Musk pour les modèles les plus puissants de la gamme.

La présence du Cybertruck de Franz von Holzhausen, chef du design de Tesla, sur le parking devant le magasin (reconnaissable à la plaque "CYBRTRK" et à l'habillage noir mat) montrait clairement qu'un événement d'une certaine importance se déroulait à Malibu.

Un timing parfait

Le dévoilement de la Tesla Model 3 Performance Ludicrous (pour l'instant, appelons-la ainsi) a eu lieu au début du mois d'avril, ce qui n'est pas un hasard. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le constructeur américain a présenté de mauvais chiffres de vente trimestriels et, après une très longue période de hausse, est repassé sous la barre des 400 000 voitures livrées (soit près de 100 000 de moins qu'à la fin de l'année 2023).

Ainsi, braquer les projecteurs sur certaines nouvelles du marché a pour double objectif de détourner l'attention et de donner un petit coup de pouce aux concessionnaires.

Cela se passe aussi en Chine. Sur X, l'utilisateur Chris Zheng a posté des photos montrant une série de voitures Model 3 Highland encore recouvertes de bâches et annonçant qu'il s'agit des nouvelles versions haute performance. Chris Zheng les appelle simplement Model 3 Ludicrous mais, nom mis à part, il affirme avec certitude qu'il s'agit de la nouvelle variante "shooting", comme le montrent les jantes en alliage. Il affirme qu'il y a également des changements substantiels à l'intérieur de l'habitacle. Pour les voir, il faudra toutefois attendre un peu plus longtemps.