Volkswagen est bien décidé à faire de la prochaine génération de Golf une voiture entièrement électrique. Cette dernière devrait arriver vers la fin de la décennie. Cela signifie-t-il que la voiture à moteur à combustion d'aujourd'hui n'a plus que cinq ans à vivre ? Pas nécessairement. Le responsable de la division du développement technique de l'entreprise affirme que la Mk8 pourrait tenir jusqu'au milieu de la prochaine décennie. Oui, encore 11 ans.

S'adressant à la version néerlandaise du magazine Top Gear, Kai Grünitz affirme que la Golf actuelle pourrait rester en production jusqu'en 2035. C'est l'année où l'interdiction de vente des nouvelles voitures qui produisent des émissions nocives entrera en vigueur dans les pays de l'Union européenne. Les véhicules à moteur à combustion pourraient encore être exposés après cette date, mais seulement s'ils sont compatibles avec des carburants synthétiques neutres en carbone.

Les fondements de la Golf actuelle sont en fait plus anciens que ce dont vous vous souvenez peut-être. La Mk8 est sortie fin 2019, mais sa plateforme MQB remonte à la Mk7 lancée en 2012. Ce n'est pas sans précédent. Quand on y pense, la sixième génération de Golf était essentiellement un lifting lourd du modèle de la génération précédente.

La Mk5 a été lancée en 2003, tandis que la Mk6 - construite sur la même plateforme PQ35 - a été retirée du marché en 2012. Techniquement, la Mk6 a été vendue jusqu'en 2016, date à laquelle la Golf Cabriolet a été abandonnée. En faisant le calcul, on obtient un cycle de vie de 13 ans. L'architecture MQB sera la même dans un an seulement.

Parlant strictement de la Golf Mk8, Grünitz affirme qu'elle représente la « perfection MQB », et qu'il n'y a donc aucune raison d'en développer une nouvelle. Il admet que la voiture compacte actuelle a connu des débuts difficiles en raison de problèmes logiciels, mais que ces problèmes ont été résolus. Ces problèmes initiaux, qui ont également affecté les voitures sœurs Skoda Octavia, SEAT Leon et Audi A3, sont désormais résolus, du moins c'est ce qu'il affirme.

La Golf a récemment fait l'objet d'un lifting, mais nous commençons à douter qu'il s'agisse d'une mise à jour de milieu de cycle. Si Volkswagen a l'intention de garder la voiture en circulation pendant encore 11 ans, il y aura certainement au moins un autre rafraîchissement. L'idéal serait de remettre le levier de vitesses dans la GTI et la R. Tant qu'à faire, il faudrait que le break R soit commercialisé aux États-Unis et que son design soit « corrigé ». Plus de boutons physiques ne ferait pas de mal non plus. Bien sûr, ce n'est qu'un souhait de notre part.

Grünitz affirme que la Golf pourrait encore être mise au rancart avant 2035, et pas nécessairement en raison des réglementations en matière d'émissions. La marque Porsche du groupe VW a supprimé le Macan et le 718 Boxster/Cayman dans l'UE parce que ces voitures n'étaient pas conformes à la nouvelle législation qui est entrée en vigueur au début du mois. Il aurait été trop coûteux de travailler sur le crossover et les voitures de sport pour se conformer à la nouvelle loi, Porsche a donc décidé de tout simplement tirer un trait sur ces véhicules. VW pourrait adopter une approche similaire si les futures réglementations s'avéraient trop coûteuses à respecter.

Même si la Golf Mk8 reste en circulation jusqu'en 2035, son cycle de vie de 15 ans ne serait pas le plus long pour une Golf. La Mk1 lancée en 1974 a été remplacée par la Mk2 dans les années 1980, mais VW a construit une Golf Citi basée sur la Mk1 de 1984 à 2009, ce qui lui confère une durée de vie impressionnante de 25 ans. Enfin, 35 ans si l'on tient compte de la Golf originale.