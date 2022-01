Dans le monde de l'automobile, il existe plusieurs prix décernés par un jury de journalistes. Chez Motor1, nous voulons ajouter notre pierre à l'édifice en impliquant nos chers lecteurs. C'est ainsi qu'est né le prix "Motor1 Social Car of the Year". Ce n'est pas nous, journalistes, qui voteront, mais vous, lecteurs, qui voterez parmi une liste de 16 voitures sélectionnées par la rédaction.

Vous pourrez voter pour votre voiture préférée sur nos réseaux sociaux parmi 16 nouvelles voitures présentées au cours de l'année 2021. Ces modèles sont différents les uns des autres que ce soit en terme de style ou de motorisations. Vous retrouverez aussi bien des voitures thermiques, hybrides, et même électriques.

Comment ça marche ?

Tous les jours, à partir du lundi 24 janvier à 17h, vous pourrez vous rendre sur nos réseaux sociaux pour voter. Que ce soit sur Instagram, Facebook, ou Twitter, tous les votes seront comptabilisés.

Nous avons réparti les 16 modèles en quatre catégories différentes : Supercars, Electriques, Françaises et Divers. Toutes les 24 heures, la voiture qui aura le plus de votes remportera la manche, et ce, jusqu'au 7 février, date à laquelle se jouera la finale. Vous élirez ce jour-là la "Motor1 Social Car of the Year" de France.

Ce titre ne concerne pas seulement la France car toutes les éditions de Motor1 y participent. Chacune a établi une liste de 16 voitures vendues sur leurs marchés respectifs, et des votes se déroulant exclusivement sur leurs réseaux sociaux.

Ainsi, le concours de "Motor1 Social Car of the Year" se déroulera dans les pays suivants : France, Italie, Allemagne, Espagne, USA, Brésil, Argentine, Arabie Saoudite, Turquie et Indonésie.

Les prétendantes au titre

Voici donc la liste des 16 voitures - classées par ordre alphabétique - qui participeront à la première édition du prix Motor1 Social Car of the Year.

Audi e-tron GT

Audi e-tron GT

Dans sa version RS, l'Audi e-tron est le modèle aux quatre anneaux le plus puissant de l'histoire. Ce n'est pas une supercar, mais une berline 100% électrique capable de vous propulser de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes.

Audi RS 3

Audi RS 3

Tous les essais sont unanimes, la nouvelle Audi RS 3 est la meilleure d'entre toutes et sans doute la dernière à embarquer le fabuleux moteur 5-cylindres 2.5 TFSI. Elle produit 400 ch, et dispose d'un Torque Splitter capable d'envoyer plus de couple sur la roue extérieure pour mettre la voiture en dérive.

BMW Série 2

BMW Série 2

La nouvelle BMW Série 2 tranche radicalement avec la précédente. Bien qu'elle conserve sa carrosserie de petit coupé, son design est différent de la génération sortante avec des lignes plus anguleuses et un style bien à elle.

Bugatti Chiron Super Sport

Bugatti Chiron Super Sport

La Bugatti Chiron Super Sport est une véritable catapulte avec son moteur W16 8.0 L gavé par quatre turbos pour une puissance totale de 1600 ch. Elle est capable de vous propulser de 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 440 km.

Citroën C5 X

Citroën C5 X

Après la fin de la C5 en 2017, le constructeur aux chevrons revient à la charge avec non pas une C5, mais une C5 X. Comme vous l'aurez compris, il ne s'agit plus à proprement parler d'une berline, mais d'un crossover symbolisé par le suffixe "X". S'inspirant du concept CXperience présenté en 2016 dans le cadre du Mondial de l'automobile de Paris, la Citroën C5 X mesure 4,80 m de long, 1,87 m de large et 1,49 m de haut.

DS 4

DS 4

Après les DS 3, DS 7 et DS 9, le constructeur français dégaine la DS 4. Ses concurrentes sont les Audi A3, BMW Série 1 et Mercedes-Benz Classe A en tête. Basée sur la plateforme EMP2, elle dispose d'emblée d'une motorisation hybride rechargeable de 225 ch (DS 4 E-Tense). Celle-ci offre une autonomie de 50 km en mode 100% électrique. Des versions essence PureTech de 130, 180 et 225 chevaux et une version diesel BlueHDi 130 chevaux seront également proposées.

Ferrari 296 GTB

Ferrari 296 GTB

La Ferrari 296 GTB est le nouveau modèle hybride du constructeur au cheval cabré. Elle abandonne le légendaire V8 Ferrari pour un V6 électrifié qui ne manque vraiment pas de peps puisque sa puissance totale est de 830 ch pour 740 Nm de couple.

Kia EV6

Kia EV6

L'EV6 est la nouvelle chouchoute électrique de la marque coréenne qui ne devrait pas rester seule bien longtemps puisque d'autres modèles sont d'ores et déjà prévus. Le crossover électrique est disponible avec une batterie de 58 kWh ou 77,4 kWh. Dans les deux cas, elle peut embarquer un ou deux moteurs, passant de la propulsion à la transmission intégrale. Pour ceux à la recherche de beaucoup puissance, Kia commercialise l'EV6 GT capable de produire jusqu'à 585 ch pour 740 Nm !

Lotus Emira

Lotus Emira

On ne cessera de le répéter, l'Emira est la dernière Lotus à bénéficier d'une motorisation thermique. Les prochaines nouveautés de la marque anglaise seront en effet électrique, à l'image de la Lotus Evija produite à seulement 130 exemplaires. L'Emira sera disponible avec un moteur V6 signé Toyota, ou bien, avec le quatre cylindres d'origine Mercedes-AMG que l'on retrouve par ailleurs sous la Mercedes-AMG A 45 S.

Mercedes-Benz EQS

Mercedes-Benz EQS

Avec l'EQS, Mercedes-Benz veut dominer en maître sur le segment des berlines de luxe électriques. Le porte étendard à batterie de la marque à l'étoile annonce une autonomie de 770 km selon le cycle WLTP grâce entre autres à sa batterie de 107,8 kWh et à son coefficient de pénétration dans l'air de seulement 0,20.

Mercedes-AMG SL

Mercedes-AMG SL

En confiant le développement de la SL à Mercedes-AMG, le constructeur allemand souhaitait que son cabriolet de sport (aussi disponible en déclinaison coupé) retrouve son véritable ADN. C'est désormais une voiture de sport redoutable propulsée par le V8 4.0 L bi-turbo capable de produire jusqu'à 585 ch. Elle remplacera à terme la Mercedes-AMG GT Roadster.

MG Marvel R

MG Marvel R

En mars 2021, le constructeur sino-britannique a présenté son SUV, le Marvel R. Le crossover électrique existe en deux versions, bénéficiant de deux moteurs électriques à l'arrière pour la première, et de trois moteurs (deux à l'arrière et un à l'avant) pour la seconde avec une transmission intégrale. Son autonomie varie de 370 km à 402 km.

Peugeot 308

Peugeot 308

Après une 508 et 208 au look particulièrement réussi, Peugeot se devait de renouveler sa 308 de la meilleure des manières. C'est désormais chose faite avec cette nouvelle génération qui continuera de faire la guerre à la VW Golf et à la Seat Leon pour ne citer qu'elles. Elle sera aussi bien disponible avec des motorisations à essence, que diesel et hybride rechargeable.

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Porsche 718 GT4 RS

Avec la 718 Cayman GT4 RS, les ingénieurs de Porsche ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Cette sportive ne développe pas moins de 500 ch, soit la même puissance qu'une certaine Porsche 911 GT3. Elle est motorisée par un flat-six 4,0 litres atmosphérique et équipée d'une boîte PDK à sept rapports chargée d'envoyer tout le couple à l'arrière.

Range Rover

Range Rover

Le Range Rover se renouvelle avec un style encore plus épuré et élégant. Le SUV met la barre très haut en terme de technologie, de confort et d'élégance, sans pour autant trahir les gènes de son constructeur avec des équipements lui permettant de rouler aussi bien sur le bitume que sur des chemins accidentés.

Renault Megane E-Tech

Renault Megane E-Tech

La Renault Megane est morte, vive la Renault Megane E-Tech ! L'un des modèles phares du constructeur au losange a évolué en profondeur, en passant de la berline compacte thermique à un crossover électrique. Elle marque le renouveau de Renault et ouvre la voie à une multitude de voitures électriques que nous attendons avec impatience dont la Renault 5 Electric.