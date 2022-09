L'engouement pour les SUV se poursuit en Europe, faisant des victimes à gauche et à droite parmi les autres styles de carrosserie. Ainsi, Renault a abandonné la Talisman, une berline et une familiale de taille moyenne, tandis que la dernière Mégane est un crossover électrique.

Un modèle qui coexiste encore avec les modèles traditionnels à moteur à combustion interne, qui n'ont peut-être pas un avenir brillant non plus puisqu'ils ont déjà été retirés de la gamme britannique.

Une autre marque de longue date, l'Espace, pourrait être reconvertie en un modèle rehaussé si l'on en croit les rapports récents. Lancé en 1984, ce monospace autrefois très populaire est sur le point de disparaître. Il y a plus de deux ans, Reuters citait une source au sein de Renault selon laquelle le monospace était sur son lit de mort, tout comme la Talisman. La production de cette dernière a pris fin il y a quelques mois, et l'Espace n'est probablement pas loin derrière.

Renault Austral

116 Photos

Cependant, le nom Espace pourrait perdurer. Voilà qui nous amène à la photo espion d'aujourd'hui de l'Austral, mais avec une carrosserie plus grande pour potentiellement accueillir une troisième rangée de sièges. Entièrement camouflé, le SUV a été surpris pendant une pause déjeuner en Espagne, incapable de cacher son porte-à-faux arrière plus long pour créer un intérieur plus spacieux pour des personnes ou des marchandises supplémentaires.

On ne sait pas encore dans quelle mesure l'Espace sera différent de l'Austral ou si Renault utilisera la même stratégie que celle appliquée par Peugeot pour ses 3008 et 5008, qui sont presque identiques à l'exception des différences de taille. L'Austral Espace ou simplement Espace, le SUV sept places devrait cibler les mêmes personnes qui auraient autrement acheté le monospace.

Mécaniquement apparentée au crossover compact qui a remplacé le Kadjar, la version plus grande devrait également être dépourvue de moteurs diesel. Des groupes motopropulseurs essence semi-hybrides et entièrement hybrides sont probablement prévus pour le modèle le plus pratique, avec jusqu'à 200 chevaux et un choix entre la même transmission manuelle à six vitesses ou automatique X-Tronic. Les quatre roues directrices de l'Austral seraient d'autant plus utiles pour l'Espace que son empattement est plus long, réduisant le rayon de braquage.

Le SUV, plus spacieux, semble déjà disposer de la carrosserie complète de série. Cela dit, on ne sait pas encore quand la présentation officielle aura lieu. Si Renault a accéléré le lancement du modèle, nous pourrions le voir dès le mois prochain sur son propre terrain, au Mondial de l'Automobile de Paris. Sinon, l'Austral Espace / Espace sera présenté en première mondiale plus tard en 2023.