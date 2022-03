Qu'il semble loin le temps des grandes berlines routières françaises. Citroën C5, voire même C6, Peugeot 607... Les constructeurs tricolores ont forgé une partie de leur réputation sur de grandes berlines capables d'avaler des kilomètres, mais avec l'avènement des SUV ces dernières années, les berlines ont peu à peu été mises de côté.

Citroën a "remplacé" sa C5 par le C5 X, une sorte de mélange entre une berline et un crossover, tandis que Peugeot commercialise encore sa 508 (mais pour combien de temps encore ?), et Renault met définitivement fin à la carrière de sa Talisman. Après sept ans de bons et loyaux services, comme cela avait été annoncé en fin d'année dernière, la berline au losange n'est plus produite depuis fin février.

Comme pour de nombreux autres modèles, la Talisman a souffert sur la fin, avec des ventes en baisse dues à la prolifération des SUV, préférés par les clients, mais aussi en raison de quelques soucis technologiques, même s'ils ont été corrigés en partie par le restylage intervenu en 2020. Et pour ne rien arranger à son cas, elle était privée de motorisation hybride, un groupe motopropulseur privilégié aujourd'hui par la clientèle professionnelle qui représente aujourd'hui l'essentielle des ventes de berline familiale.

La Renault Talisman n'aura pas de remplaçante directe, la firme tricolore préférant se concentrer sur le lancement de ses nouveautés, à commencer par la Mégane E-Tech, mais aussi par celui de l'Austral, le remplaçant du Kadjar qui sera présenté d'ici quelques jours. Ce sera une vague de SUV qui déferlera sur la gamme Renault, puisqu'un modèle doté de sept places remplacera le Koleos, tandis qu'un autre SUV Coupé, en plus de l'Arkana, viendra compléter la gamme.

La Talisman ne sera pas le seul modèle à quitter le catalogue Renault en 2022, puisque l'Espace devrait suivre peu de temps après, tout comme le Scénic. Le Scénic et la Talisman sont tous les deux fabriqués au sein de l'usine de Douai, une usine qui accueillera à la place la production de la nouvelle Renault Mégane E-Tech.