Le nouveau Renault Austral sait se faire désirer. Le constructeur joue un long et épuisant jeu de teasers, qui nous prépare lentement aux débuts complets et officiels prévus pour le 9 mars. Aujourd'hui, une nouvelle série de photos teasers du nouveau SUV vient d'être publiée et cette fois-ci, elles montrent davantage le design extérieur.

Ne vous faites pas trop d'illusions, cependant, car ces nouvelles photos ne révèlent pas grand-chose. Il s'agit essentiellement du même véhicule que celui présenté en tout début d'année (voir les liens ci-dessous) et il porte toujours un camouflage intégral. Dans un communiqué de presse officiel, les équipes de design de Renault expliquent qu'elles sont fière du design des camouflages mais que le but est de faire en sorte que l'on ne puisse pas voir le design final.

Galerie: Nouveau teaser Renault Austral 2022

En effet, le constructeur automobile insiste sur le fait que le camouflage de l'Austral est différent de tout autre déguisement dans l'industrie. Renault veut cacher le design du SUV avec style et le designer principal du département design de la marque affirme que le camouflage fait son travail en cachant le look extérieur "tout en portant la nouvelle identité visuelle de la marque."

"Pourquoi faut-il cacher quelque chose de beau sous une façade laide ? Pourquoi ne pouvez-vous pas cacher l'art par l'art ?", demande Renault. Et honnêtement, cette logique nous paraît logique. Vous serez probablement surpris d'apprendre que le camouflage de l'Austral est constitué de pièces individuelles de feuilles d'aluminium, chacune étant faite sur mesure pour s'adapter parfaitement à ses segments respectifs sur la carrosserie. C'est comme un puzzle géant qui s'assemble pour cacher le design de l'Austral à vos yeux.

Le remplaçant du Kadjar suivra un langage stylistique très similaire à celui de la Megane E-Tech Electric et il sera probablement lancé comme une alternative plus haut de gamme et légèrement plus chère au nouveau Nissan Qashqai. L'Austral sera disponible avec des moteurs à combustion traditionnels, bien que nous ne nous attendions pas à une option diesel dans la gamme.