Alors que les journalistes et les médias sont en ce moment même en train d'essayer la toute nouvelle Renault Mégane E-Tech, les communicants du constructeur au losange dévoilent de nouvelles images de l'habitacle du Renault Austral, le remplaçant du Renault Kadjar.

Renault a déjà publié une image, ou plutôt, un dessin de l'habitacle de son nouveau SUV. Aujourd'hui, il nous propose de voir des photos plus réalistes et détaillées pour apprécier le design de la planche de bord, des panneaux de portes et de la console centrale.

"Pour arriver au niveau de qualité de Nouveau Renault Austral, nous n’avons fait aucun compromis sur le choix des matériaux et la qualité de réalisation, à l’image de la finition en bois véritable à pores ouverts du niveau Iconic." François FARION, Responsable Design couleurs et matières de la marque Renault

Renault promet que la planche de bord moussé est très agréable au toucher. On aperçoit aussi un bandeau lumineux qui se prolonge dans les panneaux de porte et des matériaux tels que du bois véritable. La console centrale est dotée d'un repose-main "au toucher agréable" affirme la marque. Renault a tellement l'ambition de séduire avec son Austral qu'il explique avoir travaillé sur le son émis par le repose-main lorsqu'on le fait coulisser.

Globalement, le Renault Austral semble avoir un design intérieur proche de la Renault Mégane E-Tech. Il intègre un tableau de bord numérique ainsi qu'un système d'infodivertissement doté d'un écran vertical. L'interface OpenR intègre Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que Google Maps et Google Earth.

Aucune motorisation diesel n'est prévue sous le capot du Renault Austral. Il sera uniquement proposé en essence et s'appuiera sur le moteur E-Tech Full hybrid ainsi que des motorisations mild hybrides équipées de moteurs 1.2 et 1.3 Turbo (12V et 48V).

Nous en saurons plus à propos du Renault Austral très prochainement. Renault nous donne rendez-vous le 8 mars 2022 à partir de 9h30 pour participer à sa présentation.