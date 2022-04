Ça ne vous a sûrement pas échappé, que vous rouliez en voiture thermique ou non, mais les prix des carburants sont particulièrement élevés ces dernières semaines, malgré une légère accalmie ces derniers jours grâce à la récente "remise" gouvernementale de 0,18 €/litre et les différents efforts des distributeurs (une remise supplémentaire de 0,10 €/litre est notamment accordée par Total au sein de ses stations).

Pour comprendre pourquoi le prix des carburants est particulièrement élevé en ce moment, nous vous invitons à parcourir notre article dédié. Une chose est sûre, le prix des carburants n'a cessé de croître ces dernières années et pèse de plus en plus dans le budget des Français.

L'occasion de nous replonger quelques années en arrière, il y a 20 ans, quand la France venait tout juste de passer du franc à l'euro. Pour ce faire, nous allons comparer le prix du plein d'un véhicule doté d'un réservoir de 50 litres de gazole ou de sans-plomb en 2002, puis en 2022.

Gazole (B7)

Prix moyen au litre :

Avril 2002 : 0,78 €/litre

Avril 2022 : 1,81 €/litre

Prix du plein de 50 litres :

Avril 2002 : 39 euros

Avril 2022 : 90,50 euros

Sans-plomb 95 (E10)

Prix moyen au litre :

Avril 2002 : 1,00 €/litre

Avril 2022 : 1,73 €/litre

Prix du plein de 50 litres :

Avril 2002 : 50 euros

Avril 2022 : 86,50 euros

Si, aujourd'hui, environ 60 % du prix d'un litre de carburant provient de taxes, ce n'était pas le cas auparavant. Ces dernières années, l'augmentation des taxes a essentiellement permis à l'État de tirer profit de la baisse du prix du pétrole (commencée notamment en 2013 après la forte hausse de 2010 et 2011).

Ces chiffres sont bien évidemment à mettre en corrélation avec l'évolution du niveau de vie en France. Et l'évolution du Smic horaire est sans doute le meilleur indicateur pour pondérer ces deux valeurs.

Évolution du Smic horaire brut :

6,83 €/heure (2002)

10,57 €/heure (2022)

Temps de travail au Smic pour un plein :

Gazole (B7)

2002 : 5h40

2022 : 8h34

Sans-plomb 95 (E10)

2002 : 7h23

2022 : 8h25

Sources des données chiffrées : Insee