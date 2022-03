À plus de 2 € le litre, le carburant est devenu trop cher dans les stations-service. Tellement cher que le gouvernement se devait de réagir pour soulager le portemonnaie des particuliers et des professionnels. La semaine dernière, le litre de gazole était en moyenne facturé à 2,1165 euros et le SP 95 valait 2,0042 euros. Cette hausse est due au prix du baril qui a dépassé les 120 dollars le 8 mars dernier sur fond de guerre en Ukraine.

Le 14 mars dernier, le gouvernement a annoncé une remise carburant de 15 centimes/l hors taxes applicable à partir du 1er avril et pour quatre mois.

Le premier ministre Jean Castex a insisté, il s'agit bien d'une remise et non pas d'une baisse des taxes. En pratique, "les prix affichés à la station seront toujours les mêmes, mais après paiement le conducteur constatera une réduction de 15 centimes par litre hors taxe", peut-on lire sur le site du gouvernement. Enfin, c'est ce qui avait été initialement annoncé. Les choses ont depuis changé, et les prix affichés dans les stations-service tiendront bien compte de la remise accordée par l'Etat.

"La TVA étant de 20 % sur le continent en métropole, la remise à la pompe sera de 18 centimes par litre TTC pour le consommateur. Elle sera d'environ 17 centimes en Corse où la TVA est de 13 % et de 15 centimes en Outre-mer, où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers", a expliqué le ministère de l'Ecologie.

Avant de faire le plein, vérifiez le jour J que votre station-service a bien appliqué la remise, car en effet, toutes les stations-service ne pourront pas l'appliquer le 1 avril car elles doivent préalablement vider leur stock avant de se fournir en "essence remisée".

"Il y a un trou dans la raquette entre les très petites et les très grandes, il y a tout un nombre de stations de taille intermédiaire, on peut les estimer à peu près 2 000 qui ne pourront pas faire l'avance". Les plus grandes stations, autoroutières ou de supermarché ont des débits rapides et écoulent leur stock facilement. À l’inverse pour les stations plus rurales, qui apportent un véritable service aux habitants, la rotation de stock est plus lente", a expliqué Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles à France Info.

Ce qu'il faut retenir :