Les responsables de l'industrie d'Iran, de Turquie et de Russie ont exprimé leur volonté de concevoir et de produire conjointement des voitures, a annoncé le chef de l'Association iranienne des fabricants de pièces automobiles.

"Il existe grande possibilité de coopération tripartite entre les constructeurs automobiles et les équipementiers des trois pays", a déclaré Mohammadreza Najafi-Manesh, cité lundi par l'agence officielle Irna.

Un gros marché à encore exploiter

Selon lui, c'est l'association des fabricants d'automobiles et de pièces détachées de Turquie qui a proposé la formation d'un consortium tripartite d'industriels iraniens, russes et turcs afin de concevoir et de produire des voitures individuelles.

"Avec une population d'environ 400 millions de personnes, et un marché d'au moins 800 millions si on compte les régions voisines, ces trois pays peuvent capter un large marché pour leurs produits", a précisé Mohammadreza Najafi-Manesh. En outre, avec la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, et le grand besoin de la Russie de pièces détachées fabriquées en Iran, "cette idée peut être réalisée très bientôt".

"Fabriquer toutes les pièces d'une voiture avec le potentiel de ces trois pays, éviter des transferts de devises pour se fournir des pièces détachées et l'existence de marchés d'exportation figurent parmi les avantages d'un tel projet proposé par les Turcs auquel les Russes sont intéressés", a-t-il ajouté.

S'affranchir des sanctions internationales

La Russie et l'Iran sont soumis à des sanctions internationales qui les pénalisent durement dans leurs échanges internationaux. La Turquie, qui exporte annuellement de plus de 12 milliards de dollars de pièces détachées, a un très bon potentiel dans l'industrie de la fabrication de ces pièces.

Les Russes ont également une capacité technologique élevée, en particulier dans les véhicules lourds, et l'existence d'usines et de lignes de production pour L'assemblage de diverses voitures en Iran, ainsi que la capacité de conception sont des facteurs qui favorisent la réalisation de ce projet, selon Mohammadreza Najafi-Manesh.

L'Iran a été classé 19ème plus grand constructeur automobile au monde en 2021, selon le dernier rapport publié par l'Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA). Sur la base des données de l'OICA, les constructeurs automobiles iraniens ont produit 894 298 véhicules en 2021, a rapporté Irna. (avec AFP)