Avez-vous déjà entendu parler de la Lada X-Ray ? Et de la Largus ? Ou encore du Kalinka ? Ces modèles sont quasiment inconnus en Europe, mais bien connus des automobilistes Russes. Toutes ces voitures sont siglées Lada et fabriquées au sein de l'usine de Togliatti, propriété d'AvtoVAZ.

AvtoVAZ qui, si vous suivez assidûment l'actualité automobile, vient de passer sous le giron de l'Institut central russe de recherche et de développement des automobiles et des moteurs après la cession des parts du constructeur français.

Ce changement de propriétaire est la conséquence de l'abandon de toutes les activités sur le sol russe par Renault, une perte importante pour le Losange puisque la Russie était son deuxième marché. Le groupe Renault délaisse aussi une bonne partie de sa production, avec ses deux usines qui viennent de passer entre les mains de Moscou. Par conséquent, cela entraîne la fin de la production d'environ 400 000 voitures par an réparties entre 13 modèles.

Pour rappel, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé que les usines allaient relancer la marque soviétique Moskovitch, dont les premières voitures ont été produites en 1946.

L'usine de Togliatti

La production d'AvtoVAZ se concentre au sein de l'usine de Togliatti, une usine créée dans les années 1960 sous l'égide de Fiat et passée sous le contrôle de l'alliance Renault-Nissan en 2008. Cette usine géante possède avec une capacité de production de 650 000 voitures et de plus de 400 000 moteurs.

318 826 voitures ont été assemblées en 2020 (ce sont les derniers chiffres disponibles), 381 838 transmissions ont aussi été fabriquées, tout comme 441 506 moteurs et 880 956 châssis. Les modèles produits sont destinés au marché national russe. Voici, en détail, les modèles qui ne seront donc plus fabriqués par Renault.

Lada Granta (117 677 unités produites)

Il s'agit d'une petite voiture de segment B, produite sous différentes variantes. C'est la deuxième voiture la plus vendue en Russie en 2021 avec 111 430 unités. C'est un modèle plutôt réussi qui est également exporté vers certains marchés d'Europe de l'Est.

Lada Largus (54 195 unités produites)

Vous aurez certainement reconnu la Dacia Logan MCV à travers ces lignes, et c'est normal, puisqu'il s'agit bien du break roumain rebadgé et basé sur la plateforme de la Renault Clio de troisième génération. 39 541 modèles ont été vendus en Russie en 2021.

Lada 4x4 (34 559 unités produites)

La Lada 4x4, que nous connaissons également sous le nom de Lada Niva, est la sixième voiture la plus vendue en Russie en 2021 avec 51 242 unités. Un modèle emblématique, qui n'a jamais vraiment évolué esthétiquement parlant, et qui a déjà été renouvelé plusieurs fois.

Lada X-Ray (20 741 unités produites)

Avec un peu plus de 4 mètres de long, c'est une petite voiture à la hauteur de caisse légèrement surélevée, comme l'aiment la plupart des conducteurs. Elle a été classée 18ème voiture la plus vendue en Russie en 2021 avec 22 107 unités.

Lada Kalinka (17 563 unités produites)

Selon plusieurs sources, la commercialisation de cette petite voiture, disponible sous différentes carrosseries, a pris fin en 2018, mais sa production à l'usine de Togliatti se poursuivait encore il y a de cela quelques semaines.

Renault Logan (35 007 unités produites)

"Notre" Dacia Logan avec le logo Renault a trouvé 29 783 clients russes en 2021.

Renault Sandero (27 578 unités produites)

Il s'agit d'un "rebranding" de la génération précédente de Dacia Sandero. Elle a été la 17ème voiture la plus vendue en Russie en 2021 avec 22 386 unités.

Datsun mi-Do (1 208 unités produites)

Il s'agit du restylage de la Lada Kalina, une petite voiture de segment B avec un moteur 1,0 litre atmosphérique de 85 chevaux.

Datsun On-Do (10 298 unités produites)

Il s'agit d'une version plus moderne de la Lada Granta, avec une longueur de 4,33 mètres et une malle en guise de coffre à la place d'un hayon.

L'usine de Moscou

Beaucoup plus jeune que celle de Togliatti, l'usine de Moscou est désormais passée entre les mains de l'administration de la capitale russe, qui prendra ainsi le contrôle d'une usine d'où sont sorties, toujours en 2020, 75 835 voitures.

Renault Kaptur (18 955 unités produites)

Quand le marketing s'en mêle, il s'agit en fait de la première génération du Renault Captur, avec un "K" au lieu d'un "C" pour le rendre plus "local" auprès des clients russes. En 2021, elle s'est classée au 23ème rang des voitures les plus vendues en Russie avec 18 889 immatriculations.

Renault Duster (34 180 unités produites)

Là encore, il s'agit simplement d'un changement de marque, alors que pour le reste, la voiture est en tout point similaire au Dacia Duster de première génération. Il s'est vendu à 41 471 unités en 2021 en Russie et s'est hissé à la 9ème place des voitures les plus vendues dans le pays.

Nouveau Renault Duster (141 unités produites)

Il n'y a eu que très peu d'unités produites, car c'est en 2020 qu'est arrivé ce modèle sur le marché russe. Compte tenu du fait que nous ne disposons pas des chiffres de l'année dernière, il y a certainement eu plus d'unités produites que les 141 annoncées.

Renault Arkana (12 320 unités produites)

Même nom et même look que la version destinée au reste de l'Europe pour le SUV Coupé au Losange. C'est la 24ème voiture la plus vendue en Russie en 2021 (18 246 unités).

Nissan Terrano (10 239 unités produites)

C'est le seul modèle de la marque Nissan produit par l'Alliance en Russie. Si vous pensez trouver des similitudes avec le Dacia Duster, vous ne vous trompez pas : il s'agit en fait du SUV roumain, mais avec un autre logo sur la calandre.

Quelle est l'importance de la Russie pour Renault ?

Ventes mises à part, dans les comptes du Groupe Renault, AvtoVAZ a pesé 247 millions d'euros de marge opérationnelle en 2021, soit 106 millions d'euros de plus que l'année précédente, grâce à des tarifs revus à la hausse qui ont pu compenser le taux de change négatif et l'augmentation du prix des matières premières.

AvtoVAZ a ensuite eu un rôle stratégique dans la Renaulution présentée début 2021 par Luca De Meo, avec notamment le déploiement de synergies avec les Dacia du futur. Un moyen de "répartir les investissements" d'après le dirigeant italien. Néanmoins, selon un communiqué, "le Groupe Renault confirme ses perspectives financières telles qu'annoncées le 23 mars 2022". Il n'y aura visiblement pas de contrecoup financier à court terme.

Rappelons également que Renault bénéficiera d'une option de rachat de sa participation au cours des six prochaines années.